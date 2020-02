Le peuple d’Aguirre veut sortir la tête du puits

Levante affronte le match de samedi à la Ciutat de València en tant que première finale du parcours, après avoir enchaîné quatre défaites consécutives, et doit réagir face à un euphorique Leganés après sa dernière victoire en Liga qui pourrait quitter la zone de relégation avec Un résultat positif.

Le début de l’année 2020 a été très difficile pour Levante, qui a perdu contre l’Atlético de Madrid, Alavés, Osasuna et Barcelone, en plus de tomber éliminé dans la Copa del Rey, et l’entraîneur Paco López vit sa pire séquence depuis sa première division.

L’une des inconnues à éliminer est de savoir qui formera l’attaque, car les attaquants ont trois matchs sans marquer, bien que Roger Martí commence avec un avantage sur les autres et Mayoral pourrait revenir dans l’équipe après avoir été remplaçant au Camp Nou.

Les bleus et blancs commenceront le duel avec dix-huit unités, jumelé avec un Majorque qui serait aujourd’hui la dernière équipe qui atteindrait le salut. C’est pourquoi un match nul vaudrait la peine de les dépasser même si le triomphe leur donnerait plus de confiance et, au cas où ils ne gagneraient pas les îles Baléares, cela leur permettrait également de terminer la semaine en position de permanence.

Cependant, il y a beaucoup de compétition et vous n’y pensez pas encore, mais continuer à donner une continuité aux bons sentiments que l’équipe semble avoir depuis l’arrivée sur le banc du Mexicain Javier Aguirre.

En ce sens, l’humeur du groupe a connu un rebond important dans le duel précédent, quand ils ont pu gagner à domicile contre un club de premier plan comme la Real Sociedad grâce à un but d’Oscar Rodriguez de manque lors du dernier match.

Maintenant, ils vont essayer de répéter contre un adversaire qui pourrait finir par être direct dans son combat et contre lequel il y a un certain sentiment de vengeance après une chute au premier tour après un affrontement très controversé que les Leganés ont demandé à répéter lorsqu’ils se sentaient blessés par la signalisation d’une pénalité survenue en dehors de la zone.

Alignements possibles

Lift: Aitor, Miramón, Postigo, Vezo, Toño, Vukcevic, Campaign, Bardhi, Rochina, Mayoral et Roger.

Leganés: Soriano; Rosales, Siovas, Omeruo, Silva, Kévin Rodrigues; Rubén Pérez, Roque Mesa, Óscar Rodríguez, Eraso; et Braithwaite.