Le PFA envoie un message alors que le député Hancock exige que les stars du PL prennent une baisse de salaire

Le PFA accepte que les joueurs doivent «partager le fardeau financier» pendant la pandémie de coronavirus après que le secrétaire à la Santé Matt Hancock a appelé les stars de la Premier League à réduire les salaires.

Des clubs de la Premier League à la League Two ont déjà mis en congé le personnel non joueur dans le cadre du programme gouvernemental de maintien en poste des coronavirus, mais la pression monte sur les joueurs pour qu’ils acceptent des réductions de salaire ou des reports.

Après que Hancock ait pesé dans le débat lors du briefing quotidien du gouvernement jeudi pour exhorter les professionnels de haut niveau à “apporter une contribution, prendre une baisse de salaire et jouer leur rôle” pendant que la saison est suspendue, les joueurs acceptés par la PFA doivent être accommodants afin d’atténuer la impact financier du Épidémie de covid19.

Le syndicat des joueurs a déclaré dans un communiqué: «Nous acceptons pleinement que les joueurs devront être flexibles et partager le fardeau financier de l’épidémie de Covid-19 afin d’assurer l’avenir à long terme de leur propre club et, en fait, du jeu dans son ensemble.

“Nos conseils aux joueurs à ce stade reflètent cette attente.”

Eddie Howe, directeur de Bournemouth et son homologue de Brighton, Graham Potter, ont accepté des réductions de salaire au cours des deux derniers jours, ainsi que d’autres cadres supérieurs de ces clubs, tandis que les joueurs et le personnel de direction des leaders du championnat Leeds ont accepté de reporter les salaires.

Mais certains clubs de Premier League ont utilisé le système de congé – dont Tottenham dans un geste critiqué par leur ancien joueur Gary Lineker – et la PFA a ajouté que les clubs ne devraient le faire que si cela est absolument nécessaire.

Le communiqué a ajouté: «Nous sommes conscients du sentiment du public selon lequel les joueurs devraient payer les salaires du personnel non joueur. Cependant, notre position actuelle est que – en tant qu’entreprises – si les clubs peuvent se permettre de payer leurs joueurs et leur personnel, ils le devraient.

«Les joueurs à qui nous avons parlé reconnaissent que le personnel non joueur est une partie vitale de leur club et ils ne veulent pas voir le personnel du club mis en congé de manière injuste.

“Toute utilisation des programmes de soutien du gouvernement sans véritable besoin financier est préjudiciable à la société dans son ensemble.”

J’aimerais être un joueur pendant 10 minutes de plus. Les joueurs du PL travaillent plus que probablement sur une proposition pour aider les clubs, les communautés et le NHS. Il faut plus de 2 semaines pour assembler. Matt Hancock les appelant lorsqu’il ne parvient pas à mettre en place des tests pour le personnel du NHS est une f @@@@@ g joue!

– Gary Neville (@ GNev2) 2 avril 2020

L’ancien défenseur de Manchester United et d’Angleterre, Gary Neville, a réprimandé Hancock pour ses remarques, écrivant sur Twitter: «J’aimerais être un joueur pendant 10 minutes de plus. Les joueurs PL travaillent plus que probablement sur une proposition pour aider les clubs, les communautés et le NHS.

«Il faut plus de 2 semaines pour assembler. Matt Hancock les appelant lorsqu’il ne parvient pas à mettre en place des tests pour le personnel du NHS est une f @@@@@ g joue! »

Les commentaires de Hancock sont venus le même jour, le président du comité du numérique, de la culture, des médias et des sports, Julian Knight, a écrit au directeur général de la Premier League, Richard Masters, pour demander une action sur les salaires des joueurs.

Knight a déclaré que les clubs qui suppriment le personnel non joueur mais n’imposent pas de réduction sur le salaire des joueurs devraient être soumis à une taxe exceptionnelle s’ils ne changent pas d’approche d’ici mardi 7 avril.

“Le but du programme de maintien dans l’emploi des coronavirus n’est pas de soutenir l’économie des clubs de Premier League”, a écrit Knight.

«Votre organisation devrait être un modèle de rôle, une approche responsable plutôt que de tolérer des pratiques conflictuelles.

«Les clubs européens, dont le Bayern Munich, la Juventus et Barcelone, ont montré qu’il est possible de parvenir à un accord avec les joueurs par lequel ils acceptent de bénéficier de réductions de salaire pour une période déterminée. Je voudrais demander au PL de chercher à négocier un accord entre les clubs membres pour changer leur approche. »

Les clubs de Premier League devraient se réunir par conférence téléphonique pour une réunion des actionnaires vendredi matin, où ils devraient être informés des discussions entre la ligue, la Ligue de football anglaise et la PFA.

On envisagera une suspension indéfinie du jeu professionnel en Angleterre plutôt qu’une date fixe, le paysage ayant considérablement changé depuis le 19 mars lorsque la décision a été prise de suspendre l’action jusqu’au 30 avril au moins.

La FA doit annoncer les mesures qu’elle se prépare à prendre en temps voulu. Dans un communiqué publié jeudi après-midi, l’instance dirigeante nationale a déclaré: «Nous voulons nous assurer que nous prenons les mesures appropriées pour soutenir l’organisation au sens large et nos employés.»

Outre les coupures et les reports, la question de la prolongation des contrats des joueurs au-delà du 30 juin est également discutée, avec l’intention de terminer la saison 2019-2020 pendant les mois d’été, à huis clos si nécessaire.

La FIFA et l’UEFA ont mis en place des groupes de travail pour examiner cette question, le secrétaire général du syndicat mondial des joueurs FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, déclarant plus tôt cette semaine qu’une «harmonisation» était recherchée afin de prolonger les contrats jusqu’au moment de la saison prend fin.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé le football à s’approprier sa propre réponse planifiée à la crise.

“Le football n’est pas la chose la plus importante, la santé passe avant tout et doit rester notre priorité jusqu’à ce que cette maladie soit vaincue”, a-t-il déclaré dans un discours vidéo depuis la Suisse.