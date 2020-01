Le phallus, «les vaffas» et l’expulsion: Balotelli, c’est reparti! C’est toujours l’habituel, rien que du leader | Serie A

Une faute, deux “vaffa” à l’arbitre et l’expulsion inévitable. Le match de Balotelli contre Cagliari dure huit minutes: à 74 ‘il succède à Donnarumma, à 82’ il est expulsé. Non, ce n’est pas le Mario que nous voulons voir. Ce n’est même plus Super. Balo va rater le prochain match contre “son” Milan, pour lui mettre en colère était l’homme jaune avec qui il aurait été absent de toute façon au prochain tour car il se méfiait.

AS BATI – Européen? Alors non. Il devait être le grand leader de la nouvelle Brescia qui revenait en Serie A, mais aujourd’hui les couvertures sont toutes pour Ernesto Torregrossa: hit and answer avec Joao Pedro, un doublé pour une finale 2-2 entre Brescia et Cagliari, avec les joueurs de biancolù qui en fin de match sont allés encourager les fans. Un cri étranglé dans la gorge celui de Torregrossa, qui n’a pas pu célébrer la victoire malgré les deux buts. Deuxième et troisième de Serie A après celui de Lecce il y a un mois. Avant de se diriger sur un coup franc de Tonali, puis laisse un coup de canon à gauche de l’extérieur de la zone qui glisse sous l’intersection. Un objectif pour … Batistuta, le modèle et l’idole d’Ernesto depuis son enfance.

JOAO MERAVIGLIAO – Mais pas assez. Parce que de l’autre côté, SudameriCagliari: un Uruguayen, un Brésilien et un Argentin. Cela ressemble au début d’une blague, mais demandez à Joronen s’il a ri quand Nandez a traversé Joao Pedro a sauté très haut lorsqu’il a touché le filet. A 20 ‘de la fin, Simeone tombe dans la surface, l’arbitre indique la place et Joao marque lui-même son 12e but du championnat. Un tirage qui change peu pour deux équipes qui n’ont pas gagné depuis plus d’un mois.

LA TABLE

Brescia-Cagliari 2-2 (première mi-temps 1-1)

Buteurs: 21 ‘Joao Pedro (C), 27’, 49 ‘Torregrossa (B), 68’ rig. Joao Pedro (C).

Passe décisive: Nandez (C), Tonali (B), Tonali (B).

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, chancelier, Cistana, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj (46 ‘Dessena); Spalek (46 ‘Bjarnason); Torregrossa, Donnarumma (74 ‘Balotelli).

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (89 ‘Cerri), Cigarini (73’ Oliva), Rog (54 ‘Ionita); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Arbitre: Giua d’Olbia.

Expulsé: 82 ‘Balotelli (B).

Ammonites: Ndoj, Torregrossa, Tonali, Balotelli (B); Pisacane, Nandez, Ionita, Pellegrini (C).