Alors que Sergio Canales fait de l’exercice comme jamais auparavant, l’historique des blessures sera difficile face à un horaire potentiellement chargé.

Le retour du football est un sujet qui concerne et concerne tout le monde, des managers aux supporters. Et l’une des principales raisons à cela est qu’il est encore temps de savoir comment et quand cette saison sera définie.

#Betis | Chaînes: “Les médecins m’ont dit qu’il serait difficile pour moi de jouer chaque week-end” https://t.co/Izp1d3tUgE – Stade sportif (@Estadio_ED) 29 avril 2020

Parmi les détails les plus difficiles, l’organisation du calendrier pour jouer autant de matches à partir d’autant de tournois à la fois – ou décalés, comme l’UEFA l’admet à contrecœur sera le cas s’il y a encore une pause – a l’avantage supplémentaire de devoir tenir compte de la santé des footballeurs pour Devant tout: au-delà du virus, ils ne peuvent pas être obligés de jouer tous les jours.

C’est là que la santé du fameux genou de Sergio Canales est remise en question. À partir d’une émission en direct sur le compte Instagram de Fútbol Emotion, Canales a rappelé les jours difficiles où son genou lui a presque coûté la course.

“Les médecins m’ont même dit qu’il allait être difficile d’atteindre le niveau de jeu chaque week-end”, a admis Canales. Bien que les choses aient radicalement changé, le calendrier possible des matchs au cours de la semaine, chaque semaine, pourrait signifier plus que ce que le joueur offensif pourrait supporter.

Le poste Le physicien de Canales, inquiétant? est apparu en premier sur Onefootball Spanish.