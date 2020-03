Le pilote de Sala avait une licence de vol expirée: l’annonce

Le 21 janvier 2018, suite à un accident d’avion, le footballeur Emiliano salle il a perdu la vie sur le voyage qui le mènerait de Nantes (France) a Cardiff (Pays de Galles). En fait, l’attaquant venait d’être acheté par l’équipe britannique pour terminer le département offensif. Eh bien, plus d’un an plus tard, certains arrivent nouvelles déconcertant.

LDirection des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB), ou l’organisme d’enquête qui s’occupe de l’affaire, a récemment partagé un rapport dans lequel on sait comment David Ibbotson, le pilote de l’avion au moment de l’accident, avait le licence de vol expirée. Plus précisément, la même chose n’était plus valable car Novembre 2018, presque 3 mois avant le tragique accident.

Mais pas seulement …

Et encore une fois, le rapport indique également que le l’avion lui-même n’a pas reçu les bons permis de vol. Nous rappelons comment toutes les personnes impliquées sont mortes dans l’incident en Manche. Le corps de Sala a été retrouvé près de 3 semaines après ce tragique 21 janvier. Celui du pilote David Ibbotson n’a cependant jamais été retrouvé.

Une immense tragédie qui, suite à ces mises à jour, est encore plus incroyable comment évitable.