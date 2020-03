Le pilote transportant Emiliano Sala n’avait pas de licence de vol

Après plus d’un an de l’accident d’avion où Emiliano Sala, un joueur nantais qui a récemment signé pour Cardiff, voyageait, on sait que le pilote de l’avion n’était pas autorisé à voler, tel que publié récemment par la BBC.

13/03/2020 à 15:57

CET

Sport.es

David Ibbotson était le pilote chargé d’amener le footballeur argentin vers sa nouvelle destination: Cardiff. Tous deux sont décédés dans un accident tragique après que l’appareil s’est écrasé dans la Manche au début de 2019.

Ce vendredi, la Division des enquêtes sur les accidents aériens a publié un rapport final contenant ces conclusions et a également souligné que l’attaquant avait été “profondément inconscient” en raison d’un empoisonnement au monoxyde de carbone.