Le Pirée joue en Europe

Avec un Bayern-Tottenham, il semble incroyable que le duel vraiment important du groupe soit le suivant. C’est ce que vous devez atteindre le dernier jour. Red Star et Olympiacos jouent le tout dans une seule face ou croix pour continuer en Europe. La troisième place du groupe appartient à l’équipe serbe mais le Pirée n’abandonne pas.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:02

CET

SPORT.es

Une victoire pour les Grecs signifierait aller directement à la Ligue Europa, laissant le Red Star sans options pour jouer la compétition continentale. C’est la seule chose qui en vaut la peine puisque le nul et la défaite les excluent. Ainsi, l’équipe serbe a la casserole par la poignée, bien que sortir pour un match nul en Grèce soit quelque peu risqué. L’Olympiacos et le Red Star sortiront avec leur onze gala car il n’y a pas de victime sensible.

Malgré cela, Martins a le doute jusqu’à la dernière minute de Valbuena, qui est toujours touché mais qui au début ne commencerait pas. Le tout prêt pour une rencontre qui promet de fortes émotions chez le toujours charismatique Georgios Karaiskakis.

Onces possibles:

Olympiacos: José Sá; Elabdellaoui, Semedo, Papadopoulos, Tsimikas; Guilherme, Bouchalaks, Camara; Masouras, El Arabi et Podence.

Etoile rouge: Borjan; Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic; Van la Parra, Marin, Mateo García; J’ai pris.