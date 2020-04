Le PL a écrit au gouvernement américain en février à propos des problèmes de piraterie en Arabie

Date de publication: jeudi 30 avril 2020 15h55

La Premier League a écrit au gouvernement américain en février pour l’exhorter à maintenir l’Arabie saoudite sur une liste de surveillance, car elle a déclaré que le pays “restait un centre de piraterie”.

La révélation intervient alors que la ligue envisage une prise de contrôle de Newcastle ce qui impliquerait que le fonds d’investissement public du pays (PIF) prenne une participation de 80% dans le club.

Les acheteurs potentiels doivent réussir le test des propriétaires et administrateurs de la ligue, qui vérifie si les personnes concernées ont les fonds nécessaires pour procéder et aussi si elles ont été impliquées dans tout ce qui a été jugé ou pourrait être considéré comme criminel. activité.

CARACTÉRISTIQUE: les fans de Newcastle… possèdent vos propriétaires; les critiques ne sont pas des ennemis

L’agence de presse PA comprend que le test est le dernier obstacle pour que le consortium de rachat soit autorisé avant la conclusion de l’accord de 300 millions de livres sterling.

Une lettre de la ligue au représentant américain au commerce (USTR) datée du 5 février de cette année, qui a été vue par l’AP, a parlé des tentatives infructueuses de la compétition pour intenter une action en justice contre le réseau de pirates beoutQ par le biais du système juridique saoudien, et se plaint à propos d’une «incapacité à prendre des mesures» contre les pirates par le gouvernement saoudien lui-même.

BeoutQ a illégalement commencé à diffuser du contenu sous licence beIN SPORTS, une société basée au Qatar qui détient les droits de football de Premier League au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en 2017 jusqu’à ce qu’elle cesse de diffuser en août 2019.

Arabsat, un réseau de satellites appartenant à l’État saoudien, a nié toute connexion ou implication avec beoutQ, mais la Premier League a critiqué ce qu’il considère comme un manque d’action du gouvernement saoudien pour lutter contre le piratage.

La Premier League a écrit: «Malgré les plaintes répétées de beIN et d’autres titulaires de droits, l’Arabie saoudite n’a jamais engagé de poursuites pénales contre beoutQ ou ses facilitateurs saoudiens.

“Notamment, le statut hors ligne actuel de la diffusion par satellite beoutQ n’est pas le résultat d’une action pénale saoudienne.”

La Premier League a déclaré que les décodeurs beoutQ pourraient toujours être utilisés pour accéder illégalement au contenu sportif en utilisant des applications de télévision sur protocole Internet (IPTV).

La lettre se termine: «En conclusion, l’Arabie saoudite continue de nier la protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, car (i) l’Arabie saoudite reste un centre de piratage, affectant les titulaires de droits du monde entier; (ii) le gouvernement saoudien persiste dans son incapacité à prendre des mesures contre beoutQ et d’autres pirates, qu’ils soient criminels ou non, ce qui empêcherait la croissance continue du piratage en Arabie saoudite; et (iii) la Premier League n’est toujours pas en mesure d’accéder au système judiciaire afin de recourir à des recours civils contre le piratage.

«Compte tenu de cette situation de longue date, la Premier League demande respectueusement à l’USTR de maintenir la position de l’Arabie saoudite sur la liste de surveillance prioritaire.»

L’USTR a maintenu l’Arabie saoudite sur sa liste de surveillance, et a confirmé dans un rapport publié mercredi: «Les États-Unis continuent d’être préoccupés par les niveaux apparemment élevés de piratage en ligne en Arabie saoudite, en particulier par le biais d’appareils de streaming illicites (ISD), qui rapport des détenteurs sont largement disponibles et généralement non réglementés en Arabie saoudite.

«Les États-Unis encouragent l’Arabie saoudite à intensifier les actions de mise en œuvre de la propriété intellectuelle et les campagnes de sensibilisation à la propriété intellectuelle, visant particulièrement à réduire le piratage en ligne et à lutter contre la perception suscitée par l’activité de beoutQ selon laquelle le piratage de matériel protégé par le droit d’auteur est autorisé.»

Amnesty International a averti la Premier League qu’elle devait également répondre à de sérieuses préoccupations concernant le bilan des droits de l’homme en Arabie saoudite, ou qu’elle «risquait de devenir un bouc émissaire».

