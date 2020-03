Le plan de saison abrégé de la Premier League laisse Man United sans défense

Les chances de Manchester United de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine pourraient être décidées par un seul match qui ne les implique même pas, selon les plans en cours de discussion par les dirigeants de la Premier League.

Dans un article publié dans le Times, il est affirmé que des options sont en cours de discussion pour achever la saison de Premier League avant le 16 juillet, date limite pour l’exécution des contrats de radiodiffusion.

Et avec l’espoir grandissant que la saison ne pourra reprendre en toute sécurité qu’en juin, même à huis clos, une option en discussion est la réduction de la saison de Premier League de 38 à 29 matchs.

Dans ce scénario, comme la plupart des équipes, y compris United, ont déjà terminé 29 matchs, il ne reste plus que deux matchs à jouer: Aston Villa contre Sheffield United et Manchester City contre Arsenal – ceux reportés précédemment en raison de la finale de la Coupe Carabao.

Et c’est le match Aston Villa contre Sheffield United qui est d’une importance capitale pour les Red Devils.

Actuellement, United se trouve à la cinquième place de la Ligue, ce qui, si l’interdiction de Manchester City contre l’UEFA est maintenue, signifierait qu’ils se qualifieraient pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Cependant, si Sheffield United devait gagner le match à Villa Park, cela placerait les Blades sur 46 points, un devant les Red Devils, et ils remporteraient cette dernière place de haut niveau.

Si le match était nul ou que Villa gagnait, United se qualifierait.

Le scénario pourrait voir le gardien de but de United Dean Deanerson jouer un rôle énorme dans l’avenir du club. Si Henderson devait aider à assurer une victoire pour les Blades, il condamnerait à nouveau son équipe locale au football en Ligue Europa la saison prochaine.

Une victoire pour Villa les verrait échapper à la relégation et Watford tomberait à la place avec Bournemouth et Norwich, West Ham s’échappant à la différence de buts.

Le plan verrait également les Spurs de José Mourinho passer complètement à côté du football européen, car ils sont actuellement à la huitième place. Cependant, Arsenal pourrait toujours se qualifier pour la Ligue Europa, car une victoire contre son 29e match contre Manchester City les verrait grimper au-dessus des Wolves à la différence de buts et peut-être aussi de Sheffield United, selon le résultat de ce match d’Aston Villa.

L’option est peut-être un scénario de dernier recours, car la plupart des clubs pensent que ce serait plus juste que d’annuler la saison. D’autres plans en cours de discussion impliquent la levée des restrictions sur la taille des équipes (actuellement 25 plus les jeunes joueurs illimités) pour permettre aux équipes de jouer jusqu’à trois matchs en une semaine sur une période de six semaines.

