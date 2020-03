Le plan d’Ole Gunnar Solskjaer laisse Jack Grealish mort dans l’eau

Le transfert proposé par Jack Grealish à Manchester United est en jeu après que le joueur a brisé le couvre-feu et aurait fait la fête toute la nuit avant d’écraser son Range Rover dans plusieurs voitures garées.

L’homme d’Aston Villa n’a pas tardé à s’excuser sur les médias sociaux pour ses actions, mais tous les yeux seront désormais tournés vers Ole Gunnar Solskjaer pour voir si l’incident l’a poussé à abandonner sa poursuite du talentueux milieu de terrain.

Grealish était considéré comme l’un des principaux objectifs de transfert estival de Solskjaer et il a été largement rapporté qu’un accord d’environ 60 à 70 millions de livres sterling était susceptible de se produire.

Cependant, le plan norvégien pour la reconstruction de Manchester United est basé sur le travail acharné, le dévouement et le caractère et, en tant que tels, de grandes sections de la presse spéculent sur le fait qu’il aura une mauvaise opinion des actions du joueur de 24 ans.

The Mirror cite Solskjaer comme disant récemment: “Nous avons essayé d’éduquer nos joueurs et nos enfants pour qu’ils soient des gens convenables.”

“À mon avis, les meilleurs joueurs ont toujours été les meilleurs.”

“Vous devez avoir ce système de valeurs et une certaine attitude à votre égard pour devenir un joueur uni.”

The Mirror conclut que “Grealish est l’une des principales cibles de Solskjaer, mais le patron de United peut maintenant avoir des doutes sur une telle décision, étant donné l’importance qu’il accorde à l’intégrité d’un joueur.”

Pendant ce temps, The Mail note également que Solskjaer a récemment déclaré: “Quand vous êtes footballeur, vous devriez être vraiment ennuyeux.”

«Vous allez vous coucher, vous vous reposez, vous récupérez et vous vous préparez pour le prochain match. C’est la culture à laquelle nous devons accéder. »

“Si vous ne sacrifiez pas, vous ne faites que passer.”

Et le média conclut également que «dans ce contexte, il n’est pas déraisonnable de déduire que Solskjaer a eu une mauvaise opinion du dernier délit public présumé de Grealish».

Le sportif Gregg Evans, pour sa part, estime que United devrait ignorer l’infraction, pour laquelle Grealish a été condamné à une amende de deux semaines de salaire par son club.

«Il ne serait cependant pas juste d’être jugé uniquement sur cet incident. Alors que ses mouvements du week-end sont inexcusables… il y a des dizaines d’histoires réconfortantes qui brossent un tableau très différent de Grealish ».

«Beaucoup de gens ignorent sa contribution à des œuvres caritatives, avec des dons silencieux réguliers. Le joueur de 24 ans envoie également souvent des marchandises signées à des supporters handicapés, prend l’habitude de remettre des maillots à de jeunes supporters et est généralement le dernier joueur à quitter Villa Park après avoir signé des autographes pour les fans devant les portes de North Stand. »

“Le personnel de Villa parle d’un capitaine attentionné qui a mûri au fil des ans et au cours des trois dernières saisons, il a largement laissé son football parler.”

“L’incident du week-end ne devrait pas non plus obscurcir ce qu’il a fait sur et en dehors du terrain pour s’établir comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League.”

Malheureusement pour le capitaine de la Villa, ce n’est pas la première fois qu’il se fait surprendre. En 2015, il a été photographié étendu sur le sol lors d’une fête à Tenerife et a également été photographié en train d’inhaler du protoxyde d’azote, ou du crack hippy, la même année. Selon The Athletic, Grealish avait «jeté un coup d’œil et commencé à se renommer» avant que l’incident de cette semaine n’ait mis fin à quatre ans de dur labeur pour se débarrasser de sa «réputation de fêtard».

Il semble peu probable que le patron de United tienne compte de l’appel de l’Athletic pour ignorer l’incident. Des rapports récents d’un Solskjaer “ impitoyable ” limogeant le mentor de David de Gea et l’entraîneur des gardiens Emilio Alvarez pour avoir bu tard dans la nuit lors de la tournée de pré-saison de United 2019 suggèrent que tant que le Norvégien reste le manager des Red Devils, Jack Grealish est très peu susceptible de devenir un joueur de Manchester United.

