Le plan du Celtic concernant le joueur Brendan Rodgers veut signer cet été – HITC

Leicester City serait intéressé par l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard.

Selon The Daily Record, Celtic est en pourparlers avec Odsonne Edouard sur un nouveau contrat au milieu des intérêts de Leicester City.

Il a été rapporté que le manager de Leicester, Brendan Rodgers, était intéressé par la signature d’Edouard de son ancien club Celtic dans la fenêtre de transfert d’été.

Le rapport a ajouté qu’un certain nombre de meilleurs clubs européens sont prêts à faire des offres de 30 millions de livres sterling pour l’attaquant français.

Cependant, le Celtic souhaite que le joueur de 22 ans reste et est en pourparlers avec les représentants de l’attaquant au sujet d’un nouveau contrat, selon le rapport.

Bien que les Hoops pensent que le Français quittera le club à un moment donné, ils veulent qu’il reste au Celtic Park la saison prochaine au moins, a-t-on prétendu.

Séjour celtique

Edouard est le principal attaquant du Celtic, et avec les Hoops visant à remporter le titre de Scottish Premiership cette saison et la prochaine, il serait logique que les géants de Glasgow lui remettent un nouvel accord et le convaincre de rester et de les aider à livrer ’10 dans une rangée’.

Selon WhoScored, l’attaquant a marqué 21 buts en Premiership écossaise pour les Hoops jusqu’à présent cette saison.