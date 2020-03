Le plan d’urgence de Madrid

Tout d’abord: j’espère que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé. Ce sont des moments étranges, déroutants et effrayants, et la façon dont nous réagissons tous à cette épidémie et à l’arrêt est importante. Prenez soin de vous afin que vous puissiez prendre soin les uns des autres. Prenez des précautions, écoutez-vous les directives du gouvernement en matière de santé et n’oubliez pas que, par-dessus tout, il est important de garder l’amour et la compassion brûlants dans votre cœur à tout moment. Le sport est une distraction pour nous tous – nous aimons sa valeur de divertissement et la passion qu’il apporte à nos vies. Mais cela prend du recul dans des moments comme celui-ci. Travaillons ensemble pour arrêter la propagation de ce virus afin que nous puissions reprendre rapidement notre vie normale.

Alors que cela souffle (et, bien sûr, aucun de nous ne sait vraiment combien de temps cela prendra), nous allons rester actifs sur la gestion de Madrid. Les podcasts resteront une constante. Chaque week-end, il y aura un podcast Managing Madrid sur les flux rss gratuits se concentrant sur un match historique. Ce week-end, Om Arvind, Matt Wiltse et moi allons briser la défaite du Real Madrid face à la Juventus en demi-finale de la Ligue des champions 2003. Le tracker de prêt de mardi, nous allons faire un brouillon d’étoiles amusant, où Sam Sharpe, Matt Wiltse, Kristofer McCormack et Ruben Skjerping se joindront à moi pour dessiner à tour de rôle à partir d’un bassin de joueurs et de loueurs de Castilla. Vous pourrez voter pour la meilleure équipe après avoir terminé sur Patreon.

Lucas Navarrete et moi continuerons à faire les podcasts de sacs postaux du jeudi pour nos clients. (Assurez-vous que vous êtes un mécène pour l’accès.) Diego Lorijn et moi-même organiserons également des spectacles hebdomadaires Churros y Tácticas.

Nous ne ferons aucune pression sur le personnel pour qu’il écrive du contenu, mais en même temps, nous réfléchissons à des idées dans notre chaîne Slack, et étant donné que la plupart (ou tous) d’entre nous seront à la maison avec un ordinateur portable, nous aurons toujours vous avez écrit des morceaux, avec le fil ouvert occasionnel.

Il n’y aura évidemment pas de calendrier trop strict. D’un point de vue personnel, je fais allégeance à ma femme et à mes enfants. Nous serons tous ensemble à la maison, donc mon podcasting et mon écriture seront attribués aux fenêtres où les enfants font la sieste ou vont se coucher – donc pour cette seule raison, je ne promettrai pas de grandes colonnes historiques ou quoi que ce soit. (Mais bon, je vais peut-être produire un ou deux gros morceaux!) Nous allons tous donner la priorité à la santé de nos familles et de nous-mêmes, tout comme vous.

Nous voulons également vous retourner ceci. Qu’aimeriez-vous voir sur le site au cours des deux prochains mois? N’hésitez pas à commenter des idées, ou même à produire un message de fan si vous en avez envie!