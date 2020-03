“Le plus grand défi pour le monde du football. Une menace pour tous”

TORINO. Le numéro un pourAssociation des clubs européenset président de Juventus, prévient tous les représentants des clubs européens. Le football devra être trouvé prêt à affronter “une menace existentielle”, a-t-il précisé Andrea Agnelli.

LE MESSAGE

L’agence Reuter rapporte donc une lettre d’Agnelli: “Nous sommes tous des managers responsables du bien-être et de la pérennité des clubs que nous gérons et qui sont confrontés à une réelle menace existentielle. Le football étant désormais au point mort, il en va de même de nos sources de revenus dont nous dépendons pour payer nos joueurs, notre personnel et d’autres coûts d’exploitation. Personne n’est à l’abri et le timing est essentiel. Mettre fin à nos préoccupations sera le plus grand défi auquel notre jeu et le système de football aient jamais été confrontés. Les discussions sont très actives sur ce que l’approche de la licence UEFA et du fair-play financier devrait être à la lumière de la crise actuelle. Le coronavirus constitue une menace existentielle pour les clubs de football européens, mais nous travaillons sur des stratégies réalistes pour reprendre le football aux niveaux national et européen et pour aider à gérer les finances des clubs en cette période de crise sociale et économique. ”