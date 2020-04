Le plus grand: les joueurs, les managers et les matchs qui ont fait Arsenal. N ° 2 – Thierry Henry

Londres – 12 mars: Thierry Henry d’Arsenal célèbre son deuxième but lors du match de Barclays Premiership entre Arsenal et Liverpool à Highbury le 12 mars 2006 à Londres, en Angleterre. (Photo de Phil Cole / .)

Dans la seconde de notre nouvelle série, Le plus grand: les joueurs, les managers et les matchs qui ont fait Arsenal, notre historien du football, Martin Keady, revient sur la carrière du plus grand joueur d’Arsenal, Thierry Henry.

Comme c’est le cas avec la plupart des clubs de football, et en particulier les plus grands clubs, il y a plusieurs prétendants au titre de “meilleur joueur d’Arsenal”. De l’âge d’or d’Arsenal dans les années 1930, il y a Alex James, le général originel du milieu de terrain, et Cliff Bastin, l’ailier dynamique qui pendant si longtemps (près de 60 ans) a été le meilleur buteur des Gunners; à partir de la période d’après-guerre, il y avait le sublimement doué à l’intérieur en avant, Jimmy Logie; et les candidats plus modernes incluent des joueurs vraiment grands et doués comme Liam Brady et Dennis Bergkamp. En fin de compte, cependant, il n’y a qu’un seul candidat vraiment exceptionnel, l’homme qui a fait plus que quiconque dans la glorieuse première décennie d’Arsène Wenger pour détruire l’ancienne image de “ Boring, Boring Arsenal ” – Monsieur Va-Va-Voom lui-même, Thierry Henry .

Le plus grand: Thierry Henry

Un avenir mortel

Avant même de rejoindre Arsenal en 1999, en remplacement de l’enfant terrible originaire de Wenger, Nicolas Anelka, Henry avait déjà accompli plus au cours des cinq premières années de sa carrière que la plupart des joueurs ne l’ont fait pendant la totalité de leurs journées de jeu. Il avait percé à Monaco, l’ancien club de Wenger, alors qu’il était jeune, jouant un rôle central dans leur équipe victorieuse en Ligue 1 en 1996/97; il avait remporté la Coupe du monde avec la France en 1998 (bien qu’ayant commencé le tournoi en équipe première, il ait été abandonné bien avant la finale); et il avait gagné un passage à la Juventus, qui n’était pas seulement la meilleure équipe d’Italie à l’époque (comme ils le sont habituellement) mais la meilleure équipe d’Europe, ayant remporté la Ligue des Champions en 1996 et étant finaliste pour les deux prochains ans. Cependant, c’est à Arsenal, sous la tutelle experte de Wenger, qu’un ailier incohérent est devenu l’attaquant le plus meurtrier du monde.

Néanmoins, il a fallu beaucoup de temps à Henry pour se lancer à Arsenal. Comme tant d’importations en Premier League, il a d’abord lutté avec le rythme et la puissance du football anglais, qualités qui ont été conservées alors même que la Premier League est devenue infiniment plus cosmopolite que lorsqu’elle a commencé. Cependant, après avoir marqué ce qui s’avérerait être le premier des nombreux buts de merveille à Southampton (prendre une courte passe de Tony Adams juste à l’extérieur de la surface de réparation de Southampton, s’éloigner de son marqueur et marteler un coup de pied droit de curling juste à l’intérieur de la droite -hand corner du but), il était opérationnel et il n’a jamais cessé de courir ou de marquer pendant les huit prochaines années.

Curieusement, cependant, on oublie souvent que, bien que Henry soit le plus grand joueur de l’histoire d’Arsenal, il n’était probablement pas la signature la plus importante de l’ère Wenger. Cette distinction n’appartient sûrement pas à Henry, ni même à son compatriote et compatriote Patrick Vieira, mais à Sol Campbell, qui n’est arrivé à Arsenal qu’en 2001 et à son déplacement (toujours) controversé dans le nord de Londres depuis Tottenham Hotspur. Henry avait été brillant lors de ses deux premières saisons à Arsenal, période pendant laquelle les Gunners avaient terminé à deux reprises en deuxième position face à Manchester United dominant et avaient atteint (mais perdu) à la fois la finale de la Coupe UEFA en 2000 et la finale de la FA Cup en 2001. Cependant , ce n’est que lorsque Wenger a finalement trouvé à Campbell le remplaçant naturel de la décoloration Tony Adams que les Gunners sont devenus suffisamment forts à l’arrière pour tirer le meilleur parti des compétences éblouissantes de Henry en course libre et de la puissance de finition suprême à l’avant.

Les meilleures années

Ce qui a suivi a été cinq fabuleuses années qui sont sans aucun doute les meilleures de l’histoire moderne d’Arsenal et qui réchauffent encore les souvenirs des fans d’Arsenal qui ont eu la chance de les avoir vécus. De 2001 à 2006, Arsenal a remporté la Premier League deux fois (en 2002 et 2004), la FA Cup trois fois (en 2002, 2003 et 2005) et aurait dû gagner la Ligue des champions au moins une fois, sinon deux. En 2004, Henry a été le premier parmi les égaux du côté des Invincibles qui étaient sans aucun doute la meilleure équipe d’Europe cette année-là, qui aurait probablement remporté la Ligue des Champions s’il n’y avait pas eu Jens Lehmann, le seul joueur de classe non mondiale de l’équipe. , concédant deux hurleurs absolus dans une défaite globale de 3-2 contre Chelsea en quart de finale.

En 2006, après que Vieira ait été remplacée par le brillant jeune Cesc Fabregas, Arsenal a atteint la finale de la Ligue des champions. En effet, ils ont mené la plupart du temps après que Sol Campbell avait mené les Gunners en tête au premier semestre, même s’ils étaient déjà à dix hommes après que Lehmann (oui, que “ Mann ” à nouveau) ait été expulsé tôt pour avoir fait tomber Samuel Eto’o de Barcelone hors des sentiers battus. Ce qui a suivi a été une action d’arrière-garde qui était plus conforme aux équipes défensives de George Graham et de ses prédécesseurs que le football glorieusement fluide des meilleures équipes d’Arsène Wenger. Puis est venue la chance de sceller le match et de faire d’Arsenal la première équipe de Londres à remporter la Coupe d’Europe ou la Ligue des Champions.

Il est tombé à Thierry Henry au milieu de la seconde période, alors qu’Arsenal s’est pour une fois éloigné de la mainmise de Barcelone sur possession. Alors que Henry menait au but, tout comme il l’avait fait cent fois ou plus auparavant, il semblait inévitable qu’il marque, donnant à Arsenal une avance de 2-0 qu’ils auraient sûrement gardé pour le reste du match. Malheureusement, pour une fois, Henry a raté, peut-être parce qu’il était épuisé après avoir couru jusqu’à présent tout seul. Et le reste, comme tous les fans d’Arsenal le savent malheureusement, appartient à l’histoire, alors que le Barça s’est remis pour gagner 2-1 et que la première glorieuse décennie de football sous Wenger a pris fin, jamais – comme nous le savons maintenant – à se répéter.

Thierry Henry est adoré

C’est probablement le témoignage ultime de la grandeur de Thierry Henry en tant que joueur d’Arsenal que presque aucun fan d’Arsenal ne se souvient de cette absence, ou s’ils le font seulement après avoir rappelé toutes les autres fois qu’il a marqué le but vital dans un match clé, y compris l’incroyable vainqueur contre le Real Madrid au cours des 16 derniers matchs, quand il a dribblé depuis la ligne médiane pour marquer. C’est la preuve de la pure adoration que les fans des Gunners avaient pour l’homme. Il a peut-être raté la chance qui aurait scellé le plus grand triomphe d’Arsenal, mais ses succès antérieurs (et son assistance) étaient si grands qu’incroyablement, il était toujours à leur crédit et le serait toujours.

Henry n’est resté à Arsenal que pour une saison de plus, avant de partir pour les conquérants d’Arsenal, Barcelone, en 2007. Au Barça, il allait enfin remporter la Ligue des champions qu’il n’a jamais réussi à gagner à Arsenal, dans le cadre de l’équipe gagnante triple de Pep Guardiola. en 2009. Cependant, chez les géants catalans, il était toujours dans l’ombre du sublime Lionel Messi, l’un des très rares joueurs de son époque (Cristiano Ronaldo et son compatriote Zinedine Zidane sont probablement les deux seuls) qui pouvaient légitimement prétendre être un plus grand joueur que lui.

Dans un sens, cela n’a fait que renforcer le lien que les fans d’Arsenal avaient avec Henry. «Il nous a peut-être quittés», ont-ils estimé, «mais nous avons eu le meilleur de lui.» Et ils l’ont fait. En outre, le fait qu’il soit revenu pour un bref séjour en 2012, quand il a marqué non seulement le vainqueur d’un match à domicile de la FA Cup contre Leeds United, mais ce qui s’est finalement avéré être un gagnant crucial à l’extérieur à Sunderland en Premier League (crucial parce que cela a aidé Arsenal à assurer la qualification de la Ligue des champions cette saison, ce dont le club ne peut que rêver maintenant), n’a fait qu’ajouter à sa légende. Comme il ne se lassait pas de le dire par la suite, dans sa première période glorieuse et glorieusement durable, il n’avait été qu’un joueur; Au cours de ces brefs mois de 2012, il était plus un fan qu’un joueur, et cela signifiait donc encore plus pour lui de jouer pour le club.

Bien sûr, Henry est maintenant manager, à l’Impact de Montréal en MLS d’Amérique du Nord, après avoir été assistant avec Roberto Martinez avec l’équipe nationale de Belgique, puis floppé dans son premier relais en tant que manager dans son premier club, Monaco, bien qu’avec un côté qui luttait depuis longtemps avant qu’il ne se charge. Cependant, dans cette longue pause imposée par le coronavirus, les fans d’Arsenal rêvent encore qu’un jour, Henry le manager d’Arsenal pourrait réaliser même la moitié de ce que Henry le joueur d’Arsenal a fait. Si cela venait à se produire, alors mettre ses réalisations incomparables en tant que joueur aux côtés de réalisations solides (ou du moins trophées) en tant que manager améliorerait encore sa position à Arsenal, le plaçant deuxième seulement derrière Herbert Chapman, l’homme qui Fait d’Arsenal, la figure la plus importante de l’histoire du club.

