Le plus grand: les joueurs, les managers et les matchs qui ont fait Arsenal. N ° 3 – Anfield 89

Dans le troisième de notre nouvelle série, Le plus grand: les joueurs, les managers et les matchs qui ont fait Arsenal, notre historien du football, Martin Keady, revient sur le plus grand match de l’histoire d’Arsenal – Anfield 89.

Anfield 89, quand Arsenal a remporté le titre de champion avec le dernier coup de pied du dernier match de la saison, est sans aucun doute le plus grand match de l’histoire d’Arsenal. Le seul match de l’histoire du club qui s’en rapproche est celui d’un passé lointain et celui qui n’était même pas un match d’Arsenal, même s’il a eu lieu au célèbre vieux stade d’Arsenal, Highbury. Ce fut la légendaire «bataille de Highbury» en 1934, lorsqu’un England XI avec sept joueurs d’Arsenal battit l’Italie, championne du monde en titre. C’était une décision officieuse de déterminer la meilleure équipe de football de la planète, car l’Angleterre était tellement convaincue de sa supériorité qu’elle n’a même pas pris la peine de participer à la Coupe du monde en Italie plus tôt cette année. Cependant, même l’exaltation de “gagner la Coupe du Monde”, comme de nombreux fans d’Arsenal ont affirmé que le club l’avait fait après la victoire de l’Angleterre 3-2 sur l’Italie, ne pouvait pas être comparée à la joie d’Anfield 89, et il est douteux que quoi que ce soit puisse jamais.

C’est un témoignage de l’importance d’Anfield 89 qu’il a produit pratiquement son propre canon de livres, films et autres enregistrements de celui-ci. Tout d’abord, bien sûr, il y avait Fever Pitch (ou «La Bible», comme les fans d’Arsenal le mentionnent souvent), le récit sublime de Nick Hornby de sa propre expérience de grandir en tant que fan d’Arsenal, aboutissant à cette victoire à Liverpool. Comme le disait Hornby dans Fever Pitch, gagner la ligue à Anfield était mieux que le sexe, car si vous étiez une personne raisonnablement en bonne santé et «mangiez vos greens», vous pourriez facilement avoir des relations sexuelles une ou plusieurs fois par nuit, alors que le titre-clincher à Anfield était définitivement un événement unique. (Soit dit en passant, la ligne de Hornby a en fait été améliorée plus tard par le brillant Brian Clough, qui a déclaré à propos des Invincibles d’Arsène Wenger en 2004 que pour être un fan d’Arsenal, les regarder devait être “mieux que le paradis”.)

Le livre déterminant de Hornby a été suivi, entre autres, du mémoire de Jason Cowley, The Last Game: Love, Death and Football, dans lequel l’éminent journaliste a soutenu qu’Anfield 89 marquait la fin de l’ancien jeu anglais et mettait effectivement en marche le train. d’événements qui ont abouti à la formation de la Premier League moins de trois ans plus tard.

En plus des livres sur Anfield 89, il y a aussi les films, et pas seulement l’adaptation d’écran de Fever Pitch. Il y a aussi le récent documentaire, 89 – How Arsenal Did The Impossible, dont le sous-titre résume l’ampleur de la réussite d’Arsenal en remportant ce match et avec lui le titre. Et, bien sûr, il y a tous les commentaires et programmes télévisés et radiophoniques sur le match, le plus célèbre, bien sûr, la ligne immortelle de Brian Moore sur The Big Match Live d’ITV, avec laquelle il a parfaitement repéré le vainqueur de la dernière seconde de Michael Thomas: “C’est à gagner maintenant!” Pour les fans d’Arsenal, c’est l’équivalent du club de la célèbre ligne de Kenneth Wolstenholme à la fin du triomphe de la Coupe du monde de 1966 en Angleterre: “Ils pensent que c’est fini … C’est maintenant!”

Ne pas être battu

Lorsque Manchester City a remporté le titre de Premier League à domicile en 2012 avec le célèbre but en retard de “Aguerooooo!” qui a transformé un déficit 2-1 aux Queens Park Rangers alors qu’ils entraient dans les prolongations dans un match 3-2 et une avance victorieuse, de nombreux fans de la ville, des écrivains de football et des experts l’ont comparé à la réussite d’Arsenal en s’imposant 2-0 à Liverpool en 1989. En vérité, cependant, la réussite de City est absolument éclipsée par celle d’Arsenal, et comparer les deux, c’est comparer un robinet ruisselant aux chutes du Niagara. City a presque explosé ce qui aurait dû être une victoire à domicile simple contre une équipe menacée de relégation, et qui s’est sans doute relâchée à la fin du match après avoir su que la défaite de Bolton Wanderers avait déjà assuré son statut de Premier League. En revanche, Arsenal a battu le camp qui avait complètement dominé le football anglais et, dans une large mesure, le football européen, pendant plus d’une décennie et demie, et non seulement de manière étroite, mais avec la marge requise de deux buts clairs, quelque chose qui la plupart des gens, y compris la plupart des fans d’Arsenal, avaient pensé que c’était absolument impossible avant le début du match.

C’est pourquoi Anfield 89 mérite une comparaison non pas avec City 2012 mais avec les autres plus grandes victoires à l’extérieur de l’histoire du football mondial, comme celle qui est sans doute la plus grande de toutes, et l’équivalent international d’Anfield 89. C’est l’Uruguay 2 -1 victoire sur le Brésil lors de la finale de la Coupe du monde de 1950 à Rio de Janeiro, devant un record du monde estimé à l’époque à près de 200 000 personnes que la fréquentation officielle du Maracana de 100 000 personnes. Alternativement, une comparaison plus récente peut être faite avec un autre triomphe dans le jeu de club, lorsque le Deportivo La Coruna a remporté la finale de la Coupe d’Espagne contre le Real Madrid au Bernabeu en 2002, cent ans après la fondation du Real, battant les Galacticos originaux de Zinedine Zidane , Luis Figo et Roberto Carlos, qui remporteront la Coupe d’Europe quelques mois plus tard, chez eux. Cependant, aussi impressionnantes que soient ces deux victoires historiques (et elles sont indéniablement impressionnantes), il faut également souligner qu’il s’agissait de victoires dans les compétitions de coupe, alors qu’Anfield 89 a été l’aboutissement d’une bataille de championnat d’une saison entre les deux meilleures équipes de cette ligue.

Bien sûr, la raison pour laquelle Anfield 89 était le dernier match de la saison était Hillsborough. Ce fut la pire catastrophe de l’histoire du football anglais, lorsque 96 supporters de Liverpool ont été écrasés à mort lors de la demi-finale de la FA Cup contre Nottingham Forest, après que la police eut bêtement – pénalement, en fait, comme cela a été établi longtemps après – autorisé le Leppings Lane finit le terrain de Sheffield mercredi pour devenir horriblement surpeuplé. Le résultat a été que près d’une centaine d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués lorsqu’ils ont été forcés contre les clôtures qui étaient censées empêcher les fans de monter sur le terrain.

À la suite de cette véritable catastrophe du football, il y a eu une interruption majeure de la fin de la saison nationale anglaise, de sorte que le match à domicile de Liverpool contre Arsenal a été réorganisé à la fin du mois de mai, après la finale de la FA Cup que Liverpool avait déjà remportée contre les locaux. rivalise avec Everton. Et donc, soutenu par cette victoire de Wembley et le sentiment qu’ils gagneraient également la ligue comme un petit hommage à leurs fans tombés, il semblait que Liverpool ne pouvait pas être battu contre Arsenal à domicile, surtout quand ils pouvaient se permettre de perdre par un but unique et toujours gagner le titre sur la différence de buts.

Une comparaison non footballistique

À cet égard, la comparaison la plus proche d’Anfield 89 dans tous les sports n’est peut-être pas avec d’autres matchs de football, mais avec la fin célèbre des World Series 2001 en baseball. Cette finale de fin de saison a vu les Yankees de New York affronter les Diamondbacks de l’Arizona moins de deux mois après les attentats du 11 septembre qui avaient détruit les tours jumelles à New York et tué près de 3000 personnes. En conséquence, les Yankees, qui sont presque toujours l’équipe la plus détestée en Amérique en raison de leur domination sur leur sport, étaient pour une fois voulus par le reste de l’Amérique, pour gagner les World Series en mémoire de ceux qui avaient perdu leur vit seulement six ou sept semaines plus tôt. Mais l’Arizona a encore battu les Yankees, malgré l’énorme vague de soutien à l’équipe de New York.

De même, en mai 1989, lorsque Liverpool a affronté Arsenal à Anfield, bien que Liverpool était encore plus dominant dans le football anglais à l’époque que les Yankees ne l’avaient été au baseball au tournant du millénaire, presque tout le football anglais en dehors d’Arsenal et de ses fans étaient prêts à remporter le titre et à décrocher le double. Telle était l’ampleur de la tâche qui attendait Arsenal cette nuit-là alors qu’ils s’épuisaient au terrain de Liverpool.

À la hauteur

Cependant, dès le tout premier moment où les joueurs d’Arsenal ont montré qu’ils étaient à la fois à la hauteur du défi footballistique et, plus important encore, du défi émotionnel qui les attendait. Dirigés par le capitaine Tony Adams, ils ont déposé des fleurs à la mémoire des victimes de Hillsborough, non pas comme une tentative cynique d’essayer de faire taire la foule d’Anfield mais dans un hommage sincère à d’autres amateurs de football qui avaient perdu la vie lors d’un match de football moins de deux mois plus tôt.

La réaction de la foule d’Anfield cette nuit-là ne doit pas être oubliée lors de la célébration de la réussite d’Arsenal. Ils ont applaudi Adams et son équipe pour leur geste initial au début du match, puis, encore plus remarquable, ils les ont applaudis hors du terrain à la fin du match, même si les joueurs d’Arsenal leur avaient refusé le double qui avait semblé la plus petite des consolations à la fin de la plus traumatisante des saisons.

C’est pour cette raison, autant que pour la réussite sportive des joueurs d’Arsenal cette nuit-là, qu’Anfield 89 est sans aucun doute le plus grand match de l’histoire des Gunners. Il leur a valu le titre, mais plus important encore, il les a mis sur la voie de ce qui pourrait à juste titre être appelé «L’âge d’argent» d’Arsenal, lorsque le club a remporté cinq titres en 15 ans entre 1989 et 2004 (deux sous George Graham et trois sous Arsène Wenger), qui a été la période de succès la plus soutenue de l’histoire d’Arsenal depuis leur véritable âge d’or des années 1930. C’est pourquoi, quoi qu’il arrive à l’avenir – même la réalisation, aussi improbable que cela puisse paraître maintenant, des rêves des fans d’Arsenal que leur club remportera un jour la Ligue des champions – il est presque impossible qu’un match d’Arsenal n’importe où l’emporte sur Anfield 89.

