Le podcast bavarois tourne autour de la corne

Lorsque nous sommes en quarantaine, sans Bayern Munich à regarder, nous sommes confrontés à des questions difficiles comme: que sommes-nous censés faire avec le podcast?

La réponse? Nous nous promenons encore et encore pendant environ une heure sur certains sujets qui ne sont pas garantis dans l’espoir que nous pourrons inspirer le débat!

C’est notre version de l’émission populaire ESPN Around the Horn, sauf qu’au lieu d’une variété de sujets sportifs, nous débattons de sujets du Bayern Munich proches et chers au cœur de nos auditeurs ainsi qu’à nous-mêmes.

Jetez un œil à ce que nous avons en magasin:

Bienvenue à notre premier spectacle entièrement consacré au débat sportif! Notre émission présente des conversations comme:

* Qui correspond mieux au Bayern? Leroy Sané ou Timo Werner?

* L’Allemagne devrait-elle ouvrir la Bundesliga en mai?

* Qui s’intégrerait mieux dans l’équipe: Prime Ribery ou Prime Robben?

* Quelle est votre finale de Coupe du Monde préférée?

Et beaucoup plus!

Des épisodes comme celui-ci ne se produiront pas sans vos contributions! Assurez-vous donc de laisser un commentaire sur cet article de blog si vous avez une question à laquelle vous souhaitez que nous répondions. Ou, tweetez-nous en utilisant le hashtag #AskBPW et nous y répondrons peut-être lors de notre prochain épisode!

Assurez-vous de nous suivre sur twitter @BavarianFBWorks. Vous pouvez trouver les contributeurs sur twitter @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog & @ tommyadams71.

Prendre plaisir!