Le point sur le féminin A: la Juve ralentit. Milan et la Fiorentina sourient

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Une fissure s’ouvre dans la course au Scudetto. Et c’est grâce au tueur Florentia San Gimignano qui, après avoir battu Milan et Rome à domicile, bloque les dirigeants de la Juventus 0-0, permettant aux Rossoneri de Ganz et Fiorentina de se rapprocher et d’atteindre -6. Peu de nouvelles à la place dans la file d’attente où Tavagnacco, Pink Bari et Hellas Verona semblent destinés à jouer pour la sécurité et à éviter de tenir compagnie à un Orobica désormais condamné.

Pour ouvrir la journée de la femme A, c’est la Fiorentina qui conquiert le champ de Tavagnacco grâce à un réseau de Pamela Lazaro, préféré à Mauro depuis le début, après 37 minutes de jeu. Une victoire qui permet de réparer partiellement la déchirure créée par la Juventus dans les 13 premiers jours de championnat, grâce également aux cousins ​​de Florentia. L’équipe de neroverde parvient en fait à exploiter celle de Guarino, la rendant inoffensive Cristiana Girelli et gagne un point précieux contre un autre grand joueur de notre football. Mention honorable pour Katja Schroffenegger grand protagoniste du match avec quelques arrêts prodigieux – contre l’Inter il y a quelques jours – qui pourrait la nommer pour une place dans l’équipe nationale pour la Coupe d’Algarve. Milan profite également du freinage des leaders en remportant le troisième derby saisonnier contre Inter et donc conquérir la suprématie de la ville. Les Rossoneri passent sous un filet – Bartonova au 51e – mais premier retour avec encore un autre objectif de l’achat hivernal Berglind Thorvaldsdottir, puis a perdu un penalty avec Valentina Giacinti et enfin ils trouvent la victoire avec le filet du nombre 9 qui leur fait pardonner l’erreur du disque. Victoire aussi pour les Roms qui, poussés par un grand Lindsey Thomas, deux buts et neuf buts cette saison, a battu Empoli, qui avait également réparé le premier désavantage grâce au but de Varriale.

Faire la queue dans l’affrontement direct entre Hellas et Pink remporte l’équilibre avec les Vénitiens devant le 17 grâce à Baldi et atteint un peu moins de dix minutes plus tard par le but de Honkanen dans la mêlée. Un point qui déplace le classement et permet aux Pouilles de détacher Tavagnacco en le laissant à l’avant-dernière place. Notte fonde à la place dans la maison Orobica avec Sassuolo qui marche et gagne avec le score de tennis: Daniela Sabatino et Claudia Ferrato ils marquent deux fois pour Molin et Michaela Dubcova qui ont établi le résultat lors de la finale 6-0.

Jour 14:

Tavagnacco-Fiorentina 0-1 (37 ° Lazaro)

Hellas Verona-Pink Bari 1-1 (17 ° Baldi, 26 ° Honkanen)

Florentia SG-Juventus 0-0

Sassuolo-Orobica 6-0 (4e, 90e rig Sabatino, 53e Molin, 68e, 79e Ferrato, 74e M. Dubcova)

Empoli-Roma 1-2 (66 ° Varriale; 45 °, 86 ° Thomas)

Milan-Inter 2-1 (69 ° Thorvaldsdottir, 78 ° Giacinti; 51 ° Bartonova)

Classement: Juventus 38, Fiorentina 32, Milan 32, Rome 28, Sassuolo 23, Inter 18, Florentia SG 18, Empoli 15, Hellas Verona 12, Pink Bari 10, Tavagnacco 9, Orobica 1

Classement des marqueurs: Girelli (Juventus) 13, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 12, Thomas (Rome) 9, Giacinti (Milan) 8, Kelly * (Florentia) 7, Martinovic (Florentia) 7, Marinelli (Inter) 6, Mauro (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 5, Conc (Milan) 5, De Vanna (Fiorentina) 5, Glionna (Hellas Verona) 5, Rosucci (Juventus) 5, Tarenzi (Inter) 5, Ferrato (Sassuolo) 5

* plus en Italie