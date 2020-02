Le Pol. Santa Maria dépasse l’Alfaterna 2-0 et accroche le Palmese

Retour au succès, après le faux pas de Buccino, le Polisportiva Santa Maria Cilento qui conquiert le terrain duAlfaterna de 0 à 2.

Les marques du défi viennent toutes en seconde mi-temps, après une première mi-temps fermée sans buts. D’Angolo et Coulibaly ont donné les trois points au Giallorossi, qui soutient désormais Palmese en tête du championnat.

La première opportunité est la marque Giallorossi: Masocco, à 6 ‘, d’une bonne position, ne trouve cependant que l’extérieur du filet. Le même milieu de terrain tente à nouveau, à 9 ‘, directement du coin: le milieu de terrain du Cilento éclate le bois élevé du but d’Alfaterna, laissant le score inchangé. Toujours sur le ballon de football placé à 17 ‘, D’Angolo cherche le virage gagnant vers le but de Bénévent, le ballon est perdu à un mètre de haut au-dessus de la barre transversale.

A 27 ‘de nouveau Polisportiva et toujours Masocco dangereux: à partir de la ligne des 20 mètres le gaucher du meneur de jeu ne cadre pas la porte. L’ancien joueur de Brindisi essaie à nouveau dans une demi-heure, mais l’action photocopiée avec cette grâce précédente quitte toujours l’Alfaterna. La pression du Cilento continue sur 32 ‘lorsque Simonetti tente la solution balistique à 20 mètres.

La sphère se termine encore loin des pôles de Bénévent. En revanche, sur le 34 ‘pour l’Alfaterna avec Ascione, qui en ciseaux, souillé au sommet de la petite surface, touche l’Eurogoal en acrobatie. Cotello à 36 ‘, à peine entré dans la surface, cherche la diagonale gagnante, Bénévent est bon en fermeture dans un corner. En seconde période, c’est à nouveau Masocco, à 4 ‘, de chercher le point d’avantage à mi-distance: Bénévent est en sécurité dans les circonstances et bloque le ballon.

Le résultat change cependant à la 7e minute lorsque D’Angolo, après une insertion dans la zone, se présente devant le défenseur extrême de l’adversaire et le dépasse avec une touche précise qui glisse près du poteau éloigné. D’Angolo toujours proche du filet à 20 ‘quand, après un premier contrôle, il a ébréché la barre transversale de Bénévent. L’arrembante Polisportiva, malgré l’avantage, tente à nouveau avec D’Angolo, qui ne trouve personne prêt à taper sur son cross-shot.

Les hôtes restent en dix pour un double jaune à Granato et le doublage arrive ce qui clôt tôt le défi: Coulibaly, à 36 ‘, sur un centre venant du secteur droit, dirige le ballon où Bénévent ne peut pas atteindre. En récupération, Pellegrino touche le troisième but, Benevento se rapproche d’abord sur le jaune et le rouge, puis au rebond le ballon se termine haut. Finit 2-0 pour la Polisportiva qui reviendra mercredi contre Faiano.

Organisé par Antonio Vuolo