Le pouls de Higuaín à la ＇Juve＇ qui pourrait résilier son contrat

Les chemins de Gonzalo Higuaín et de la Juventus s’éloignent de plus en plus au fil des jours. L’Argentin a ses jours comptés dans l’entité de Turin et la crise des coronavirus semble avoir accentué la distance entre les deux parties. Le «Pipita» s’est rendu à Buenos Aires pour passer le confinement avec sa famille, ce qui n’est pas le meilleur moment. L’Argentin est parti le 19 mars au milieu des politiques restrictives du gouvernement italien.

19/04/2020

La mère de l’attaquant argentin se bat contre une tumeur et Higuaín donne la priorité à être avec elle pour s’aventurer vers un éventuel retour en Italie pour entamer le retour à l’entraînement. En fait, selon les médias italiens, il est très clair qu’il ne quittera pas son pays d’origine et est prêt à défier le club et à ne pas rejouer si la saison peut reprendre.

Le manque de confiance en Italie commencera à partir du 4 mai et les clubs commenceront à s’organiser pour planifier leur retour au travail. La Juventus ne fait pas exception. Le club ne veut pas de pouls et envisage même la possibilité de résilier le contrat de l’attaquant s’il n’apparaît pas ou désobéit au plan de retour que le club imposera.

Un avenir loin de Turin

Le lien entre la Juventus et Higuaín se termine en juin 2021 mais la relation entre les deux parties semble rompue. Les rumeurs d’une marche argentine sont de plus en plus latentes et des destinations comme le Qatar, les États-Unis ou l’Argentine semblent être la destination la plus probable pour la pointe albiceleste. River Plate vous attend à bras ouverts dans une décision «de vie & rdquor; tel que catalogué par Federico Higuaín, frère du footballeur.

Ces derniers jours, ils ont également été parlés depuis Los Angeles Galaxy où l’entraîneur Guillermo Barros Schelotto a déclaré qu’avoir «Pipita» dans son équipe serait «un rêve». La réalité est qu’il a des copines pour tenter un dernier gros contrat et quitter la Juventus. Vous devrez d’abord décider de la décision que vous prendrez en cas d’obligation de retour en Italie.