Le premier but de 2020: Gabriel Costa a fait sa première avec Colo Colo en match amical contre Godoy Cruz [VIDEO]

Ils l’ont fait et il n’a pas osé tirer le penalty. L’attaquant péruvien-argentin, Gabriel Costa, a officiellement fait sa première dans la saison lors du match amical entre Colo Colo et Godoy Cruz.

Au milieu de spéculations sur sa poursuite ou non dans le casting de «Cacique», l’attaquant de l’équipe nationale péruvienne était présent lors du match amical contre l’équipe argentine et a fait du penalty qu’il s’était engagé un but.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL

