Le premier ministre demande d’apporter cinq changements pour éviter les blessures

La Premier League prévoit le retour de la compétition et il envisage une série de mesures pour faciliter le retour. L’un d’eux, tel que rapporté par «The Sun», a besoin de l’approbation de la FIFA pour sa pertinence car cela entraînerait un changement de règlement. Au risque de se blesser en jouant plusieurs matchs de suite, le premier ministre a proposé au conseil international de passer des trois substitutions actuelles à cinq par match.

27/04/2020 à 14:55

CEST

sport.es

Le plus grand nombre de remplacements ne devrait pas conduire à un plus grand arrêt du jeu car ils ne pouvaient être effectués que trois fois. Je veux dire, les équipes devraient faire deux balançoires dans deux des arrêts et il y aurait un troisième. Par conséquent, le jeu s’arrêterait aux mêmes trois opportunités qu’aujourd’hui.

L’une des principales craintes des techniciens et responsables médicaux de l’équipement est le risque de blessure. L’accumulation de matchs et la préparation atypique que les équipes doivent suivre pour se conformer aux protocoles référencés COVID-19 Ils emmèneront les footballeurs sur une scène inconnue à ce jour.

De plus, les équipes devront démarrer avec plusieurs doses de pression depuis à ce stade de la saison, les objectifs sont en jeu. Par conséquent, le physicien pourrait souffrir plus que prévu et le Premier ministre a pris l’initiative d’ajuster la compétition au format qui sera joué.