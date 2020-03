Le premier ministre, Ogbonna, s’arrête: “Il semblait qu’un homme mort était nécessaire”

Dans une récente interview, le défenseur italien travaille maintenant pour West Ham, Angelo Ogbonna dit-il sans faire trop de mots, toute sa colère et son étonnement devant ce qui s’est passé Angleterre. Plus précisément, Ogbonna se concentre sur les façons dont Premier League il s’est arrêté et combien il est incroyable de reporter jour après jour cette décision inévitable. Voici les mots que l’ancien défenseur Juve et turin il a remis au Corriere della Sera.

“C’est inacceptable …”

“Il semblait que nous avions besoin d’un homme mort pour nous arrêter. Je suis content que tout ait été bloqué, l’impression était que nous voulions ignorer le problème. Et ce n’est pas seulement le football, c’est une question ancrée dans la mentalité du pays. C’est inacceptable que notre défi contre Arsenal a été joué. ”