Le Premier ministre refuse de s’arrêter: ce seraient les dates de retour



Christian Felipe Amezquita Ortiz





18 avril 2020 à 13 h 26

Il y a plusieurs propositions qui ont été faites pour éviter de laisser le championnat anglais inachevé.

En Angleterre, il prévoit de terminer le tournoi à tout prix. Alors que les experts assurent que la compétition ne pourra pas reprendre à cause du coronavirus, certains managers font des propositions sérieuses qui permettent sa conclusion sur les terrains de jeu.

Ainsi, la dernière proposition au sein du Premier ministre semble raisonnable et la date de son retour serait prête à partir de là.

Selon les médias anglais, la proposition est de reprendre les compétitions le week-end des 13 et 14 juin. Bien entendu, les matchs se dérouleraient à huis clos et des tests seraient effectués pour les footballeurs et les entraîneurs afin de déterminer qui est infecté.

Avec ce qui précède, la Premier League aurait sept semaines de plus pour jouer les 92 matchs nécessaires et clôturer la saison 2019/20. Le mois d’août serait gratuit et entièrement disponible pour les tournois européens.

Bien que l’idée ne semble pas farfelue, il faudrait quand même attendre l’approbation du National Health Service anglais, l’entité chargée de donner le dernier mot.