Le premier perdant de la F365: Chelsea et un refus obstiné d’apprendre

Dean Court a été témoin du jour le plus sombre de Maurizio Sarri en tant qu’entraîneur-chef de Chelsea. Onze mois après cette défaite 4-0, l’ambiance peut être différente, mais bon nombre des mêmes questions demeurent.

Des questions auxquelles Frank Lampard n’a pas répondu lors de leur défaite 0-1 contre Bournemouth à Stamford Bridge, en décembre, et qui ont été posées à nouveau par un match nul 2-2 gênant le samedi.

Cette fois, ils étaient au départ beaucoup plus convaincants. Le déclin de Bournemouth a sans aucun doute fait d’eux une menace plus douce et réprimé par une saison de sous-performance et de blessures, même leur contre-attaque éprouvée a perdu ses dents. Pour la plupart, Chelsea a joué hors de sa propre zone sous la seule presse la plus sporadique et a exploré le banc des pénalités à domicile avec très peu de menace de rupture dans l’autre sens.

A la mi-temps, tout allait bien. Non seulement parce que Marcos Alonso leur avait donné la tête, rentrant à la maison après que la tête d’Olivier Giroud soit revenue de la barre transversale, mais aussi parce qu’ils avaient tellement apprécié le contrôle. Après avoir l’air si malheureux en milieu de semaine et être si largement battu par le Bayern Munich, il s’agissait d’une réponse faisant autorité promettant une catharsis utile. Ils commandaient.

Dans les 15 minutes qui ont suivi le début de la deuxième mi-temps, tout avait changé. Une bonne journée se transformait en mauvaise et un exorcisme devenait encore une autre obsédante. Sans le contexte de ces défaites précédentes et leurs thèmes communs, les deux buts marqués par Bournemouth en trois minutes auraient probablement pu être décrits comme des blessures aléatoires. Hélas non. Ils étaient étonnamment familiers, combinant toutes les pires parties de ces deux dernières rencontres.

Tout d’abord, l’en-tête Jefferson Lerma, qui faisait de Matteo Kovacic un enfant et transformait Willy Cabellero en Kepa. Puis, trois minutes plus tard, un tap-in arrière-poste pour Josh King, qui avait été laissé tout seul après que Philip Billing avait fait sortir Jack Stacey sur la droite et que les défenseurs de Chelsea n’avaient pas réagi à une pause rapide et décisive.

Encore. Encore, encore, encore.

Des erreurs se produisent. Ce qui était si décourageant à propos de cette performance de Chelsea, cependant, était le peu de conscience qu’ils ont montré pour ce qui pourrait mal tourner. Étant donné ce que Bournemouth leur a fait à Stamford Bridge et avec le résultat de la saison dernière encore relativement frais dans l’esprit, ils n’avaient que peu d’excuses pour desserrer leur emprise sur ce match.

Bournemouth a été battu à la mi-temps. La foule était calme, les joueurs étaient à plat et tous les traumatismes de la saison se manifestaient dans leur football nerveux, déconnecté et – souvent – confus. Voilà à quel point Chelsea était supérieure et, en conséquence, personne dans le stade n’aurait même misé leur peluche de poche lors d’un retour.

Abandonner des points de cette situation ne décrit donc rien de bon. Lampard aura été encouragé par la façon dont ses joueurs ont réagi en prenant du retard, car à 2-1 toute leur domination est revenue. Ils ont parsemé le but à domicile de tirs au cours de cette dernière demi-heure et un égaliseur semblait inévitable bien avant son arrivée. Alonso, encore une fois, a été décisif devant le but, réagissant bien à un rebond.

Il y a donc moyen de le faire tourner – de le présenter comme un point récupéré plutôt que deux perdus. Mais cela ignore simplement l’évidence. Il joue stupidement avec la possession de 73,4% dont Chelsea jouissait, les quatorze virages qu’ils ont forcés et ne prête aucune attention à leur domination territoriale presque totale. Le résultat de ce jeu était différent cette fois, mais son ton, sa texture – et, finalement, ses statistiques – étaient accompagnés d’un sentiment de déjà-vu écrasant.

Encore une fois, c’était Bournemouth qui faisait beaucoup avec très peu. Encore une fois, c’est Chelsea qui les a laissés.

Il n’y a rien de tel que des hoodoos, des malédictions ou des côtés de bogey. Il n’y a que des équipes et des joueurs qui refusent de tirer des leçons. Un match nul ici n’est guère terminal pour Lampard, car lui et Chelsea sont toujours dans le siège de la qualification pour la Ligue des champions, mais ce fut un revers évitable après victoire du week-end dernier contre Tottenham.

C’est un autre trébuchement, un autre voyage sur la longue route vers la fin de la saison. Un pardon aussi, étant donné que Chelsea devrait savoir exactement où se trouvent ces nids-de-poule.

