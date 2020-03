Le premier perdant de la F365: le misérabilisme morne de Jose Mourinho

Date de publication: samedi 7 mars 2020 8:33

Cela fait 26 ans qu’Ossie Ardiles a déchaîné la formation des «Cinq célèbres» de Tottenham en Premier League. Aujourd’hui, Jose Mourinho a sorti sa propre version à Turf Moor.

Cinq défenseurs centraux. Le rêve. Dans le genre d’entrevue d’avant-match sombre et performante qui, dans une vie précédente de Mourinho, aurait été saluée comme un jeu d’esprit de génie, mais qui est depuis longtemps devenue aussi ennuyeuse et prévisible que le football de ses équipes, il a été suggéré à Jose que la présence de Toby Alderweireld, Japhet Tanganga, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen sur le côté ont fait allusion à un rôle de milieu de terrain pour Eric Dier.

Pour la première et unique fois dans l’interview, Mourinho sourit. “Attend et regarde.” L’idée même que choisir quatre autres défenseurs centraux obligerait Jose à pousser le cinquième au milieu de terrain – c’est adorablement naïf.

Non, Dier prendrait sa place aux côtés (du moins théoriquement, bien qu’en fait généralement soit trois mètres devant ou trois mètres derrière) Alderweireld et Sanchez, Tanganga et Vertonghen étant déployés en tant qu’arrière. La défense est le seul domaine où Mourinho n’a pas vraiment de problèmes de blessures, donc dans l’équipe, ils vont. Tous.

Qui sait si c’était une véritable tentative pour étouffer la menace de Burnley ou simplement Mourinho essayant de faire valoir un point ou un autre, mais cela n’a certainement pas atteint le premier.

Les Spurs étaient déjà sous le choc et fermement sur le pied arrière avant que trois de ces cinq défenseurs centraux – avec le gardien de retour Hugo Lloris – aient joué leur rôle dans le premier match de Chris Wood. Sanchez n’a pas réussi à faire face à la menace de l’excellent Dwight McNeil sur la gauche. Dier n’a pas réussi à franchir la croix résultante. Lloris n’a pas réussi à recueillir le coup résultant. Alderweireld n’a pas réagi à la balle perdue qui en a résulté. Échec, échec, échec, échec. Et Tottenham a passé le reste de la première moitié à échouer.

Après 23 minutes, les cinq (5) défenseurs centraux de Tottenham avaient accordé neuf (9) tentatives au but. Les trois défenseurs centraux qui jouaient en fait en tant que défenseurs centraux n’ont offert aucune preuve qu’ils s’étaient déjà entraînés l’un à côté de l’autre alors que les Spurs ont échappé d’une manière ou d’une autre à la première mi-temps à seulement 1-0.

Les cinq défenseurs centraux étaient constamment en infériorité numérique. À quelques occasions, les Spurs ont pénétré dans la moitié de Burnley, un étroit trois avant a été tenu à bout de bras avec une facilité embarrassante. Oliver Skipp et Tanguy Ndombele – que Mourinho a jetés sous le bus après le match dans une autre interview cynique dans lequel il l’a nommé en ne le nommant pas – étaient hors de propos.

Lucas Moura et Giovani Lo Celso ont remplacé ce duo de milieu de terrain anonyme à la mi-temps, Dier a finalement déménagé au milieu du parc (et aussi loin des fans que possible) et Spurs s’est amélioré. Ils ne pouvaient guère manquer de le faire. Mourinho mérite le plus petit crédit pour les changements mais, même s’il voudra peut-être rejeter la faute sur la signature du record des Spurs – et il ne fait aucun doute que les Spurs ont besoin de beaucoup plus de lui – Ndombele n’a pas choisi ce gâchis absolu d’un départ XI. Pourtant, cela créera probablement suffisamment de distraction pour les propres erreurs de Mourinho pour échapper à la censure qu’elles méritent. Vous ne pouvez pas espérer qu’un joueur charge dans les tribunes pour protéger son frère après chaque match; parfois, vous devez être proactif et créer vos propres divertissements. C’est pourquoi Mourinho gagne beaucoup d’argent.

Écoutez, je le fais maintenant juste en écrivant ce paragraphe en le signalant. Revenons sur la bonne voie. Où étions nous? C’est vrai: Jose Mourinho a choisi cinq défenseurs centraux à Burnley, qui a ensuite inscrit neuf tentatives au but dans les 23 premières minutes. Cinq! Neuf! Vingt trois!

C’était peut-être juste ce que Mourinho donnant la priorité à Leipzig ressemble à. Qui sait, franchement. Ils auront certainement besoin de Lo Celso pour celui-là et, pour le moment, tous les autres. Il est actuellement la seule lumière brillante des Spurs dans une mer de chaussons agités. Les Spurs étaient un côté différent et meilleur après son introduction. Mais dans l’ensemble, il s’agissait d’une amélioration marginale par rapport à une base incroyablement basse.

Carte xG pour Burnley – Tottenham

Les Spurs n’étaient pas complètement dominés en seconde période, mais il serait fort de dire qu’ils étaient bons pic.twitter.com/QbVvqTqjTG

– Caley Graphics (@Caley_graphics) 7 mars 2020

Ne vous y trompez pas, la deuxième mi-temps des Spurs n’était pas plus que compétente. Personne connecté au club ne devrait permettre à Mourinho de les inciter à penser que c’était autre chose. Pour l’excellence progressive occupée de Lo Celso et la course de Lucas, Spurs n’a plus tiré sur la cible après la pénalité de Dele Alli à la 50e minute.

Peut-être que Mourinho n’est pas le perdant dans tout cela. Il a compris son point et a dû en faire un. Peut-être que ce sont les Spurs qui sont les perdants pour être la toile sur laquelle il jette actuellement sa merde.

Ou peut-être que les perdants sont Burnley, qui se donneront absolument un coup de pied pour ne pas avoir vraiment compté sur leur domination totale en première mi-temps et créé encore beaucoup, beaucoup plus dans la seconde moitié que les Spurs n’en avaient dans la première.

Peut-être convient-il que personne ne s’éloigne vraiment heureux de Turf Moor après avoir été aspiré dans le trou noir de Mourinho. Mais au moins Burnley n’aura plus à regarder les Spurs cette saison. Les vrais perdants sont sûrement les fans des Spurs qui ont déjà regardé l’arc narratif complet de Mourinho se dérouler en un temps record, et l’ont maintenant vu faire une décharge sur la signature du record du club, et ne savent toujours pas encore combien il en reste. pour supporter ou même si le premier semestre exécrable d’aujourd’hui représente même le point le plus bas.

Dave Tickner

