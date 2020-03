Le président affirme qu’il a choisi les Rangers malgré les négociations de Premier League – HITC

Les Rangers ont établi un lien avec le comté d’Orange en 2019.

Les Rangers ont formé un lien solide avec un certain nombre de clubs au fil des ans, mais surtout du point de vue des fans plutôt que de toute autre chose.

Linfield et Hambourg sont des clubs notables qui sont populaires auprès des fans des Rangers, mais le club a décidé de conclure un partenariat officiel avec une équipe américaine l’année dernière.

En décembre 2019, les Rangers ont annoncé un partenariat stratégique avec Orange County SC, les clubs unissant leurs forces pour “les programmes, les activités et le mouvement des joueurs”.

Cela a vu trois trios du comté d’Orange Francis Jacobs, Aaron Cervantes et Diego Lopez recevoir des sorts d’essai à Ibrox, jouant dans des matchs d’académie pour les Rangers.

L’accord a également vu les Rangers envoyer Matthew Shiels, Danny Finlayson et Cammy Palmer en prêt à Orange County, ce qui leur donne un précieux football de première équipe.

Le partenariat devrait fonctionner pour les deux clubs, et le vice-président exécutif des opérations de football pour le comté d’Orange, Oliver Wyss, a parlé de l’accord.

Wyss a déclaré au site officiel des Rangers qu’Orange County avait en fait des entretiens avec des équipes de Premier League et de Bundesliga, mais ils ont choisi les Rangers plutôt que tous.

Wyss a fait l’éloge de l’histoire et de l’infrastructure des Rangers, tout en estimant qu’ils montraient la passion de faire prospérer le partenariat à long terme.

“Nous avons eu des discussions avec des équipes de la Premier League, de la Bundesliga et du Portugal et même si elles étaient toutes de grands clubs, nous pensions que les Rangers étaient pour nous”, a déclaré Oliver Wyss. «Lorsque vous regardez l’ensemble du club, non seulement les Rangers sont l’un des clubs les plus réussis et les plus historiques de l’histoire du football européen, mais c’est un excellent club de la première équipe à l’Académie, qui est de classe mondiale. Vous avez rassemblé toutes ces pièces et la direction des Rangers était vraiment disposée à travailler avec nous et à vraiment bâtir un partenariat qui a des mérites sur tous les fronts », a-t-il ajouté.

