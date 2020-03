Le président catalan est positif pour le coronavirus alors qu’un entraîneur de Barcelone exhorte les gens à rester chez eux

Le président du gouvernement catalan, Quim Torra, a été testé positif pour le coronavirus car la région, ainsi que toute l’Espagne et la majeure partie de l’Europe, continuent de prendre des mesures d’urgence.

«Le défi pour le pays est formidable, et nous devons avoir une attitude plus civique, plus solidaire, plus généreuse que jamais. Je vous demande à tous de vous mettre en quarantaine, »a-t-il dit.

Dans cet esprit, le manager de Barcelone, Quique Setién, a envoyé un message aux fans via les réseaux sociaux pour qu’ils restent à la maison.

«Je suis ici, assis à la maison dans mon canapé, alors que j’aurais aimé aller travailler et coacher comme je le fais toujours. Nous avons maintenant des recommandations à respecter, qui nous obligent à être responsables. Pensez au risque posé pour de nombreuses personnes … pour vous et pour tout le monde. Alors, restez à la maison », a déclaré le manager à travers une vidéo.

Trois membres du gouvernement catalan sont actuellement en quarantaine préventive après le test positif du président.