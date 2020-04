Le président de Brescia menace de retirer son équipe en cas de reprise

Massimo Cellino, président de Brescia, cA côté ce jeudi il était impossible de terminer la saison de Serie A, suspendu depuis le 9 mars, et Il a menacé de retirer l’équipe du tournoi si la Fédération italienne de football (FIGC) ordonne la reprise du tournoi dans les prochains mois.

04/02/2020 à 11:38

“Les compétitions ne peuvent pas reprendre pour de nombreuses raisons. En particulier, il y a deux points: le respect de la santé et le salut du système de football. En plus d’avoir perdu cette saison, nous ruinerions également le prochain, qui sera essentiel “Cellino a déclaré dans une interview publiée jeudi par “La Gazzetta dello Sport”.

“À Brescia (l’un des principaux foyers de coronavirus en Italie), nous avons des camions qui transportent les morts hors de la ville. Nous sommes au centre de l’épidémie. “ a ajouté le président de Brescia, en bas de la Serie A.

Il a nié avoir ce point de vue car, si la saison était abandonnée, son équipe pourrait éviter la relégation et a menacé de retirer l’équipe de la compétition.

“S’ils nous obligent à jouer, je suis prêt à retirer l’équipe et à perdre tous les matchs a priori. Je le ferais comme une forme de respect pour les citoyens de Brescia et leurs proches décédés “, a-t-il déclaré.

“Je n’aime pas descendre, jusqu’à ce moment nous méritions la descente et j’ai aussi mes responsabilités. Au-delà, pour terminer la série A en juin, des rythmes impossibles et dangereux nous attendent. Et pour prolonger la saison il faut changer les règles nationales et internationales, avec les contrats, les paiements, le marché, la pré-saison “, a-t-il conclu.