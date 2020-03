Le président de la Fédération italienne ne ferme pas la porte à la suspension de la série A

Gabriele Gaviria, directeur général de la Fédération italienne Giuoco Calcio, a été interrogé sur la possibilité de suspendre la compétition en cas de contagion d’un footballeur, ce qu’il ne pouvait dire non mais pas prévoir.

Le président de la Fédération italienne de football dirige ces jours-ci après avoir décidé de suspendre certains matchs et d’en jouer à huis clos, conformément au décret approuvé par le gouvernement mercredi dernier. Sur la question de savoir si un joueur infecté pourrait mettre en danger le différend du tournoi national, sa réponse a été:

Le président de la Fédération italienne a déclaré que s’il y avait des joueurs infectés, ils envisageraient d’annuler le reste de la @SerieA https://t.co/oVoc9KHVDg

“Vous devez être réaliste, le risque de propagation entre les joueurs existe et nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger les athlètes, essayant de comprendre l’impact de ces précautions sur l’activité sportive. Nous ne pouvons pas exclure ou oser des hypothèses que nous ne pouvons pas prévoir“.

La dernière chose connue en Italie est que la région de Lombardie et 3 autres, totalisant 11 provinces, ont été fermées aux entrées et sorties en raison de COVID-19, ne pouvant y entrer ou en sortir que pour des raisons qui ne peuvent pas être reportées. Les territoires concernés en plus des territoires susmentionnés sont Parme, Rimini, Reggio-Emilia, Pesaro et Urbino, Venise, Modène, Plaisance, Alexandrie, Asti, Trévise et Padoue.

Décret officiel possible du gouvernement pour fermer la région de Lombardie et 11 autres provinces d’Italie pendant au moins 3 semaines. Vous ne pouviez pas quitter les zones “rouges” et cela pourrait signifier l’annulation définitive de la Serie A. Veuillez en informer @gago_mario dans @OndaCero_es.

