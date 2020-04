Le président de la Liga envisage de reprendre le 29 mai ou le 6 juin

Le président de la Liga, Javier Tebas, a discuté avec MARCA des possibilités de reprise des activités de la compétition et a révélé que la plupart des ligues européennes envisageaient de revenir fin mai ou début juin.

«Les dates les plus susceptibles de se disputer à nouveau, et celles dont nous avons parlé avec l’UEFA sont le 29 mai, le 6 juin ou le 28 juin pour toutes les ligues européennes. Cela nous donnerait le temps de reprendre les séances d’entraînement sans affecter les thés qui suivent déjà un programme d’entraînement spécifique avec leurs joueuses chez eux », a déclaré Tebas.

Il ne songe pas encore à annuler la saison.

“Non, ce n’est pas du tout mentionné jusqu’à présent. C’est quelque chose que nous n’envisageons pas, nous voulons terminer les compétitions, très probablement à huis clos. Aucune grande compétition ne veut annuler la saison, je peux vous l’assurer », a-t-il ajouté.

La Liga n’envisage pas de changer le format de la compétition.

«C’est quelque chose que nous devons éviter car nous avons vendu nos ligues et la Ligue des champions à plus de 100 diffuseurs et nous les avons vendus avec ce format, avec ces équipes et tous les matchs. Changer le format nous obligerait à écrire des centaines de nouveaux contrats. À mon avis, cela est très risqué », a expliqué Tebas.

Il a également parlé de l’effet que tout cela pourrait avoir sur le budget de la Liga.

«Ne pas terminer la saison 19-20 nous ferait perdre un milliard d’euros. Si nous finissions à huis clos, ce serait 350 millions d’euros et si nous pouvions jouer avec les supporters dans le stade, nous aurions encore une perte de 150 millions d’euros », a-t-il conclu.

La situation en Espagne s’est améliorée ces derniers jours mais il semble toujours que le 29 mai semble un peu prématuré. Tout cela n’était que de la spéculation de Tebas et du reste des ligues en Europe, mais au moins, il semble qu’ils aient une sorte de plan.