Le président de Leipzig estime que l’annulation serait “une catastrophe”

Le président du conseil d’administration de Leipzig, Oliver Mintzlaffa averti qu’une annulation définitive de la saison de football allemande de Bundesliga serait “un désastre“, se référant à d’éventuelles défaillances entre les clubs.

04/06/2020

Agir à 19h01

CEST

Europa Press

“La Bundesliga ne serait plus telle que nous la connaissons. Ce serait catastrophique et nous devons donc faire tout notre possible pour terminer la saison de façon assez raisonnable“Mintzlaff a déclaré dans des déclarations recueillies ce lundi par le” Bild “.

La Bundesliga a été suspendue de la mi-mars au 30 avril au moins, avec neuf jours pour jouer. Leipzig, avec 50 points, est troisième, derrière le Borussia Dortmund (51) et le Bayern Munich (55). Plusieurs clubs ont déjà annoncé vouloir clôturer la saison avec des matchs sans public jusqu’au 30 juin au mieux.

“Personne ne veut de matches sans spectateurs, mais je pense que dans la situation actuelle, il ne s’agit pas de souhaits mais plutôt d’empêcher de nombreux clubs de faire faillite”, a souligné le leader de 44 ans, qui a expliqué cela, par rapport aux attentes des entreprises qui qu’ils avaient en 2020, ils se termineront par une perte à deux chiffres d’un million de dollars. “Cependant, pour le moment, nous prévoyons de jouer sans spectateurs jusqu’à la fin de l’année”, a-t-il déclaré.