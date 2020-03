Le président de l’Inter attaque le président de la Serie A

Le président de l’Inter Milan, Steven Zhang, a inculpé Serie A pour la gestion de la crise des coronavirus dans la compétition, et a qualifié son président, Paolo dal Pino, de “clown le plus grand et le plus sombre“J’ai vu et Il l’a accusé d’avoir forcé des footballeurs à jouer pour lui en faisant de la santé publique “un problème secondaire”.

03/03/2020

Agir à 12:37

CET

Europa Press

“Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique comme un problème secondaire. Vous êtes probablement le clown le plus gros et le plus sombre que j’ai vu”, a-t-il déclaré sur le réseau social Instagram. “Oui, je vous parle, président du Paolo dal Pino Lega. Je devrais avoir honte. “

Ainsi, il a regretté la gestion de la dernière journée de la Serie A, où les matchs qui devaient être joués dans le nord de l’Italie ont d’abord été planifiés à huis clos et, seulement 24 heures plus tard, reporté définitivement. “24 heures? 48 heures? 7 jours? Et quoi d’autre? Quelle est votre prochaine étape? Et maintenant, vous parlez d’esprit sportif et de compétition loyale? Et si nous ne protégeons pas nos joueurs ou nos entraîneurs et leur demandons de jouer pour vous sans vous arrêter? “

Ainsi, il a demandé au président de la série A de donner son visage et d’assumer sa “responsabilité”. “Tout le monde dans le monde, que vous aimiez l’Inter ou la Juve ou que vous ne soyez pas un adepte. Faites attention! C’est la chose la plus importante pour vous, pour votre famille et pour notre société”, a-t-il déclaré. .

Samedi dernier, la Serie A a exclu de disputer les cinq matches de la journée 26 qui se tiendraient à huis clos, dont la Juventus-Inter à Milan, et a décidé de les reporter au 13 mai pour la menace d’une épidémie de coronavirus en Italie .

Les ‘nerazzurri’ ont déjà remis en cause ce week-end la décision, ce qui les oblige à resserrer un calendrier qui serait compliqué s’ils étaient encore en vie en Ligue Europa, où ils affronteront Getafe en huitièmes de finale, et en Coupe d’Italie, qui a également été reportée de la date de la finale au 20 mai par l’éclosion de COVID-19.

Au total, 52 personnes sont décédées ces dernières semaines en Italie après avoir contracté le nouveau coronavirus, qui a eu un impact particulier dans le nord du pays transalpin.