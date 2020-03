Le président de l’Inter fait don de 300 000 masques

Le président de l’Inter Milan, les Chinois Steven zhang, a fait don de 300 000 masques à la protection civile italienne pour lutter contre l’urgence du coronavirus, qui a déjà causé 1 016 décès et plus de 15 000 personnes infectées.

“Le FC Internazionale Milan et Suning International (propriétaire du club) ont décidé de faire don de 300 000 masques à la Protection civile et autres dispositifs médicaux, y compris des vêtements de protection et des produits de désinfection, pour lutter contre l’urgence causée par la propagation du coronavirus “, a déclaré Inter dans un communiqué.

Zhang a également offert sa disponibilité pour aider à acheter d’autres matériaux. nécessaire pour lutter contre une urgence qui a forcé l’exécutif italien à fermer toutes les entreprises du pays, à l’exception de celles qui offrent des services essentiels tels que les supermarchés et les pharmacies, jusqu’au 25 mars.

“J’espère que l’expérience réussie de la Chine dans la lutte contre le coronavirus peut aider à stopper la propagation rapide du virus en Italie.. Nous continuerons et renforcerons notre contribution pour soutenir l’Italie dans la lutte contre l’urgence “, a déclaré Zhang dans des déclarations publiées sur le site officiel d’Inter.

Ces derniers jours aussi Rome, avec des dons à un hôpital de la capitale, et plusieurs acteurs, dont Lorenzo Insigne, de Naples, ou Federico Bernardeschi, de la Juventus, ont apporté leur contribution dans la lutte contre l’urgence.

Jusqu’à présent, il y a eu deux cas positifs de coronavirus parmi les joueurs italiens de Serie A: le défenseur de la Juventus Turin Daniele Rugani et l’attaquant de la Sampdoria Manolo Gabbiadini.

Les deux équipes et leurs organes techniques respectifs, en plus des personnes des clubs rivaux qui étaient en contact avec elles, sont actuellement en quarantaine.