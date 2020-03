Le président de l’Inter PA a confirmé qu’il était positif pour le coronavirus »Football Press

Vendredi 20 mars 2020

Le patron de l’équipe de Porto Alegre, Marcelo Madeiro, a ratifié la nouvelle via ses réseaux sociaux et sera en quarantaine pendant 14 jours à son domicile. En outre, il a remercié les échantillons de soutien et a appelé à suivre les protocoles des autorités.

Un autre infecté par COVID-19 dans la communauté brésilienne de football. Cette fois, c’est le président de l’Internacional de Porto Alegre, Marcelo Madeiro, qui a confirmé la nouvelle d’avoir un coronavirus via ses réseaux sociaux, qui doit rester en quarantaine pendant les 14 prochains jours.

“Mes amis, j’ai reçu le résultat de l’examen qui confirme que je suis avec COVID-19. En suivant les protocoles indiqués par les agences de santé, je continuerai l’isolement pendant 14 jours. Toutes les mesures préventives ont déjà été prises avec la famille, les amis et les membres du club », a déclaré Madeiro dans la lettre.

En outre, le patron de la table «colorado» a remercié les échantillons d’affection et d’affection de la part des fans de l’Inter et des fans de football au Brésil.

“J’apprécie les centaines de messages que j’ai reçus ces derniers jours – non seulement de la nation” Colorado “- mais de personnes à travers le Brésil. Avec sincérité et collaboration, nous relèverons ce défi ensemble », a-t-il cassé.

Marcelo Madeiro a rejoint Jorge Jesus, le technicien Flamengo, qui a également confirmé avoir été infecté par un coronavirus et qui est également détenu à domicile jusqu’à la fin de la période de quarantaine.

