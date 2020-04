Le président de l’UEFA Aleksandar Ceferin a déclaré que la Ligue des champions devait se terminer le 3 août

Le président de l’UEFA, Aleksandar Ceferin, a expliqué à la télévision allemande comment la saison 2019-2020 pouvait se terminer et a déclaré que la Ligue des champions devait se terminer avant le 3 août.

Le football à travers l’Europe a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus et il est toujours impossible de dire quand les compétitions pourront reprendre.

Ceferin dit qu’il est possible que la Ligue des Champions et la Ligue Europa puissent être conclues en utilisant un système de barrage, mais a également averti que les meilleures compétitions européennes devaient être terminées d’ici août.

«Il doit se terminer d’ici le 3 août, tant pour les Champions que pour la Ligue Europa. C’est une situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes donc flexibles sur les dates et les heures de coup d’envoi. Si la crise s’atténue plus tôt, nous pouvons commencer plus tôt.

«Nous pourrions jouer avec le système actuel, ou dans un match unique joué sur un terrain neutre. Pour l’instant, ce n’est qu’une option pour jouer avec un Final Eight ou un Final Four.

«La seule mauvaise décision que nous pourrions prendre maintenant serait de jouer de manière à mettre en danger la santé et la sécurité des joueurs, des supporters et des arbitres. Cependant, si nous sommes dans des conditions sécurisées, je ne vois pas le problème. “

Source | Football Italia

Il semble y avoir un désir de terminer la saison à travers l’Europe, bien que la Pro League belge soit annulée en raison d’un coronavirus.

Pendant ce temps, Barcelone a été conseillé de garder le Camp Nou fermé jusqu’à l’automne pour éviter une deuxième vague d’infections à coronavirus.