Le président du Bayern Hainer appelle Thomas Müller “un héros”, explique la décision de récompenser Hansi Flick

La semaine a été chargée pour le Bayern Munich, ayant signé des prolongations de contrat pour Hansi Flick et Thomas Müller au cours des cinq derniers jours. Flick et Müller ont tous deux signé des extensions qui les maintiendront au club jusqu’en 2023, pour le plus grand plaisir des autres joueurs et du personnel du Bayern, dont le président Herbert Hainer.

Depuis que Flick a pris en charge le Bayern, Muller a été l’une des performances les plus constantes du club, et son renouvellement de contrat est tout simplement bien servi. Hainer est même allé jusqu’à dire que Muller est autant un symbole de Munich que l’Oktoberfest (objectif):

C’est, bien sûr, une très bonne nouvelle et j’étais incroyablement heureux quand j’ai entendu [that Muller had signed a new deal]. Thomas Müller est un héros, un symbole du FC Bayern Munich. Il a passé toute sa carrière de football ici et il s’est épanoui à nouveau ces derniers mois sous Hansi Flick. Il fournit tellement de passes décisives, il est un joueur exceptionnel, et je pense que Thomas Müller appartient au FC Bayern, tout comme l’Oktoberfest appartient à la ville de Munich. Et à cet égard, c’est vraiment une excellente nouvelle.

Photo par CHRISTOF STACHE / . via .

Lorsque le sujet de la prolongation du contrat de Flick avec le club a été discuté avec le conseil de surveillance du Bayern, Hainer a admis qu’il ne leur avait pas fallu beaucoup de temps pour prendre la décision de le prolonger jusqu’en 2023. Tous les membres du conseil d’administration sont entièrement convaincus de la capacité de Flick pour amener le club à plus de titres avec une marque de football attrayante:

Lorsque l’affaire a été portée devant le conseil de surveillance, nous avons pris une décision très rapide et unanime. En tant qu’entraîneur-chef du FC Bayern Munich, vous serez bien sûr mesuré par les titres et ce sera certainement le cas avec Hansi Flick. Mais nous sommes absolument convaincus par Hansi Flick. Si vous regardez ce qu’il a fait avec l’équipe au cours des derniers mois, il a non seulement fait gagner l’équipe, mais c’est aussi la façon dont l’équipe joue. Ils jouent incroyablement attrayants, géniaux, attaquent le football, ils marquent beaucoup de buts et remportent la plupart des matchs. Ils sont déjà si bons, mais je suis convaincu que Hansi Flick continuera de développer cette équipe.

Les deux prolongations de contrat auraient probablement eu lieu même s’il n’y avait pas eu de pause footballistique en raison du coronavirus. Le timing, bien sûr, aurait pu être légèrement différent si la saison n’avait pas été interrompue, mais le club a encore décidé du sort de Manuel Neuer, Thiago Alcantara et David Alaba. Le trio de joueurs a toujours des contrats qui devraient expirer l’année prochaine, mais Flick a clairement indiqué qu’il espère que les trois se prolongeront avant la fin de la saison, quand cela se produira.