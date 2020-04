Le président du Bayern prédit un avenir incertain pour le coronavirus

04/05/2020

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a déclaré ce dimanche que ni lui ni personne parmi les meilleurs dirigeants du football européen “ne peut faire de prédictions fiables pour le moment”, en raison de l’incertitude mondiale due à la Pandémie de COVID-19.

“La difficulté est qu’aucun d’entre nous n’a connu une telle situation et, par conséquent, aucun de nous ne peut faire de prédictions fiables en ce moment. Il n’y a pas de formule magique. Mais je peux assurer à tous nos fans que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour faire du Bayern le club que nous aimons tous, même après la crise “, a-t-il déclaré aux médias officiels du club de Munich.

“Cette situation était imprévisible lorsque j’ai été élu président il y a six mois. Il est maintenant temps de mener le Bayern à travers cette période difficile, avec tous les directeurs et employés du club. Cependant, la chose la plus importante de nos jours est que tous les gens s’assurent d’apporter leur contribution de manière exemplaire dans l’intérêt et pour le bénéfice de la société en général “, a-t-il ajouté.

En outre, Hainer a décrit la pandémie actuelle comme “un défi à la fois pour un président du Bayern et pour quiconque“Pour occuper une position de responsabilité.” Nous devons tous nous unir pour faire face à cette crise le plus rapidement possible “, a-t-il déclaré.

“Depuis le début de la crise, j’ai lancé un appel à tous nos employés, partenaires et fans pour qu’ils se comportent de manière sensée et respectent les règles et directives des politiciens et des experts. C’est actuellement la plus haute priorité. Nous voulons tous retourner à notre vie quotidienne dès que possible et, bien sûr, de retourner dans un stade de football, sur un terrain de basket et dans toutes sortes d’installations sportives “, a-t-il déclaré.

“La santé et la protection des personnes sont une priorité et nous la prenons vraiment très au sérieux. Nous sommes en communication constante avec les politiciens, les autorités, les experts et, bien sûr, avec le LDF et la DFB. Il y aura un temps après la crise des coronavirus. Et le Bayern rendra les gens heureux avec un grand sport et, espérons-le, avec de nombreux titres à nouveau “, at-il souligné.

“Nous voulons être un modèle dans nos activités quotidiennes. C’est une contribution importante que nous, en tant que club, pouvons apporter. Et une chose est claire: malgré tous les défis du Bayern, il y a actuellement des problèmes et des préoccupations plus importants que le football “, a-t-il ajouté.

“Les étrangers, par exemple dans les cliniques ou dans les caisses de supermarché, font de grandes choses. Ici, nous trouvons les vrais héros de l’époque. Je pense aussi que c’est incroyablement beau la façon dont nos joueurs s’impliquent avec des appels vers les réseaux sociaux et ils répondent rapidement par des dons “, a-t-il salué.

“Un signe de solidarité”

“Avec la démission de 20% du salaire, le conseil d’administration, l’entraîneur et l’équipe ont également montré un signe de solidarité. Une solidarité réelle et active est aussi le fait que nos basketteurs ont aidé pendant une semaine à la banque alimentaire de Munich. Parce qu’en ce moment, nous devrions tous regarder les gens qui ont besoin de notre aide “, a-t-il assuré.

Malgré son optimisme, Hainer a montré son inquiétude. “La situation est très tendue, il s’agit de l’existence de clubs individuels. Et Le Bayern est également confronté à un défi financier majeurCe n’est pas un secret. Mais notre club est dans une excellente position. Nous travaillons tous les jours pour nous assurer que le Bayern traverse cette phase sans trop de mal et nous sommes confiants pour l’avenir malgré cette immense tâche “, a-t-il avoué.

“Compte tenu de l’impact économique de la crise des coronavirus sur la vie quotidienne des gens, la dépense sans précédent de millions d’euros est encore moins justifiable qu’elle ne l’était déjà. J’espère qu’il y aura ici aussi plus de bon sens. Je dois féliciter notre direction sportive avec Hasan Salihamidzic. Gérer la situation des coronavirus avec grand soin “, a-t-il souligné à propos du futur marché des transferts.

De même, le président du Bayern a donné son avis sur le report de l’EURO 2020 à l’été 2021. “C’était la seule décision sensée dans les circonstances actuelles.. Cette année, le tournoi aurait dû se dérouler dans toute l’Europe et il n’a donc pas été possible de le présenter et de l’imaginer avec la meilleure volonté “, a-t-il déclaré.

Enfin, il a rappelé que son équipe et le reste de ceux qui composent la Bundesliga devraient sortir “pas à pas” de cette crise sanitaire. “C’est le seul moyen. Et nous y parviendrons ensemble. Je pense qu’il existe de nombreuses circonstances positives”, a-t-il souligné.

“J’ai le sentiment que les gens prennent mieux soin d’eux-mêmes. En tout cas, on sent beaucoup de cohésion parmi nos fans, comme cela devrait être dans un club qui a un effet de connexion, surtout dans les mauvais moments “, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas facile pour nous tous en ce moment, mais j’ai déjà hâte que le ballon roule à nouveau. C’est là que le président s’exprime, le président du conseil d’administration, mais surtout le fan”, a conclu Hainer.