Le président du club affirme qu’une offre de 17 millions de livres sterling est arrivée pour l’objectif annoncé des Wolves et de Liverpool – HITC

Plusieurs clubs de Premier League auraient voulu que le gardien de but de Trabzonspor Ugurcan Cakir, notamment Newcastle United, Wolverhampton Wanderers et Liverpool.

Trabzonspor a confirmé avoir reçu une offre de 17 millions de livres sterling pour le gardien Ugurcan Cakir avec Liverpool, Newcastle United et Wolverhampton Wanderers liés à l’international turc, tout en parlant à Sporx.

À peine une semaine se passe-t-elle de nos jours sans que l’un des plus prometteurs tireurs d’élite d’Europe soit lié à un déménagement à grande échelle loin de sa patrie.

Cakir n’a cessé de se renforcer au cours des 18 derniers mois et, avec une multitude de clubs de Premier League cherchant à renforcer leur département de gardien de but, le joueur de 24 ans s’est révélé être un homme en forte demande.

Les loups, qui perdront John Ruddy lors d’un transfert gratuit l’été prochain, ont besoin d’une option de secours pour faire concurrence à Rui Patricio et Ajansspor, affirmant qu’ils envoient des éclaireurs pour regarder Cakir en action sur une base régulière.

Newcastle a également été lié, via le Northern Echo, tandis que l’agent de Cakir a récemment déclaré à Turkish Football que Liverpool était «l’un des quatre» équipes basées en Angleterre intéressées à obtenir les services de son client.

Tout en refusant de nommer le ou les clubs en question, le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, a maintenant confirmé qu’une offre était arrivée.

“Ugurcan Cakir a reçu une offre de 17 millions de livres cette saison”, a reconnu Agaoglu.

La tenue de Super Lig est habituée à voir leurs joueurs vedettes braconnés avec Yusuf Yazici et Okay Yokuslu rejoindre Lille et Celta Vigo respectivement dans les fenêtres de transfert récentes.

Cela ne semble être qu’une question de temps avant que Cakir ne suive leurs traces.

