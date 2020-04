Le président du LDF Seifert voit le sort de la Bundesliga entre les mains des politiciens après sa rencontre

Une réunion virtuelle des représentants des 36 clubs de Bundesliga de la LDF a eu lieu ce matin en Allemagne pour discuter de la réponse actuelle de la ligue aux défis de la pandémie de coronavirus et du moment où le jeu pourrait reprendre. Le président du LDF, Christian Seifert, a pris une note quelque peu grave lors de la conférence de presse suivante, bien qu’il ait également eu de bonnes nouvelles à partager (kicker).

Pas de date de redémarrage, mais à l’abri de l’insolvabilité

D’abord et avant tout, l’intention initiale de la LDF de reprendre le jeu le 9 mai n’est pas envisagée. Seifert a déclaré: «Nous ne pouvons pas jouer du tout. Et si oui, quand. Seule la capacité de créer les conditions (pour jouer) est entre nos mains. »

Si et quand la Bundesliga reprendra, le jeu sera déterminé par les ministres présidents des États allemands en collaboration avec la chancelière Angela Merkel. Ils devraient se réunir le 30 avril pour discuter des mesures de verrouillage de l’Allemagne.

Seifert a déclaré qu’il serait «présomptueux, inapproprié et non notre décision» que le LDF déclare lui-même une date de début. Mais si les politiciens décident que la Bundesliga peut reprendre le 9 mai, “alors nous serons prêts le 9 mai”.

Heureusement pour les clubs, le LDF a conclu des accords avec tous ses partenaires médias, sauf un, pour garantir que les paiements restants pour les droits de diffusion seront payés en mai, protégeant ainsi les clubs vulnérables de l’insolvabilité. Seifert a ajouté: “Des accords ont également été conclus sur la façon de procéder si la saison ne peut pas être jouée jusqu’à la fin.” Dans cette éventualité, «certains mécanismes de remboursement» prendraient effet.

Le LDF paiera également 7,5 millions d’euros pour soutenir la 3.Liga et la Frauen-Bundesliga, sans aucune condition.

Miser sur les jeux fantômes – mais pour combien de temps?

La LDF espère terminer la saison en organisant des «jeux fantômes» sans spectateurs, y compris diverses mesures d’hygiène et des règles strictes sur le nombre de personnes présentes – estimées à environ 300 au total.

Le LDF nécessiterait un total d’environ 20 000 tests de coronavirus afin que les joueurs et le personnel puissent être testés au moins une fois par semaine. Seifert a souligné que ce nombre d’essais ne nuirait pas à l’offre globale de l’Allemagne: «Tous les laboratoires nous ont assuré par écrit que leurs capacités actuelles sont suffisantes et qu’aucune limitation de leurs capacités d’essai ne se produirait à cause du COVID-19»

Seifert a également reconnu, cependant, que le LDF doit également se préparer à l’éventualité que la saison ne puisse pas se poursuivre. Si tel était le cas, «nous devions également l’accepter». Mais il a souligné que si la Bundesliga ne pouvait pas reprendre bientôt, elle ne pourrait pas non plus continuer dans plusieurs mois. “Ensuite, à un moment donné, la Bundesliga serait un dommage collatéral de cette crise de coronavirus”, a déclaré Seifert.

Enfin, Seifert reconnaît qu’il pourrait ne pas être possible d’assister à des matchs en 2020. La LDF a demandé aux clubs de planifier des matchs fantômes pendant la première partie de la saison 2020/21. “Nous ne savons pas si des jeux fantômes pourraient encore avoir lieu en février ou en mars.” Ils planifient le «meilleur scénario possible», a-t-il dit, citant un représentant du club.