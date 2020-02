Le président Robur Siena: “Depuis mon arrivée, je ne suis pas allé tout droit”

Anna Durio, président de Robur Siena, invité de Sportitalia dans la nouvelle transmission AspettateC dédiée à la troisième série, a commenté le retour du match des bianconeri contre les leaders Monza: “Ce fut un match qui a mal commencé, mais qui s’est mieux rétabli. Je suis plus que satisfait du résultat obtenu “.

Le championnat donne-t-il des émotions?

“C’est certainement beau, à part Monza, qui fait son propre championnat, n’ayant rien à voir avec la catégorie, alors que les autres ne sont pas équivalents, mais sûrement tout le monde peut jouer avec tout le monde. On aurait pu faire quelque chose de plus avec certitude, mais je ne peux pas me plaindre: nous sommes au sommet et l’objectif est de monter le plus haut possible en vue des playoffs “.

Maintenant, il y a le Pistoiese.

“Je m’attends à un bon match et peut-être trois points, mais je sais que Pistoiese est une excellente équipe et sera donc difficile.”

Sur l’esprit d’équipe.

“Je pense que du bon travail a été fait. En été, des choix ont été faits qui ne se sont pas déroulés comme nous l’aurions souhaité. Maintenant, il y a eu des changements et je suis très confiant car je suis particulièrement confiant envers mes collaborateurs. Les joueurs ne sont pas des robots mais des humains, il faut voir à la fois le côté humain et le côté du terrain: si un joueur vous demande de vous en aller, comment pouvez-vous l’arrêter s’il n’est pas là volontairement? Ou si on n’est pas comme prévu? l’information, mais parfois tous les beignets ne viennent pas avec un trou. L’équipe est bien constituée, aussi parce que les résultats à l’extérieur sont faits. Je n’ai pas encore compris le problème à la maison, mais nous les avons tous essayés. Les points faits à la maison ou à l’extérieur des points restent. “

Sur son expérience chez Robur.

“J’ai toujours aimé le football. Je suis né joueur de football masculin, il sait tout, il se souvient de tout, moi et ceux que nous avons subis. Cependant, je n’ai pas encore compris comment je suis arrivé à Sienne. Depuis mon arrivée à Sienne, je n’ai pas Je suis allé droit, dans la deuxième année, j’avais un pied en Serie B et ils ont décidé de le faire à 19. Cela m’est arrivé de tout et plus, donc sans une vraie passion, nous ne serions pas allés de l’avant. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup à changer, il y a ce qui doit être respecté. Souvent, il y a trop de bureaucratie et trop d’impôts. Et cela pèse beaucoup. L’équipe de football est considérée comme une industrie normal, mais c’est totalement différent, cela signifie qu’il devrait y avoir une charge fiscale différente. Mais pour le moment c’est le cas. Je suis d’accord avec le président Ghirelli que quelque chose devrait être changé et l’exonération fiscale serait une aide pour C. De cette façon, vous pourriez aussi raison sur un secteur jeunesse sérieux, nous n’avons qu’un seul terrain d’entraînement pour six équipes de jeunes et nous devons donc en louer davantage. Si nous pouvions investir dans les infrastructures, nous pourrions faire grandir encore plus d’enfants. “