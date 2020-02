Le président Roselli démissionne

Encore 24 heures pour officialiser la décision, puis le choix sera officiel Aldo Roselli (et pas seulement) pour confirmer leur propre démission des positions au sein de la Fidelis Andria.

Une décision prise, comme indiqué dans la note officielle que nous rapportons ci-dessous, après avoir trouvé des revenus bien inférieurs à ceux initialement prévus (grâce à des résultats sportifs bien en deçà d’un noble carré comme celui de Fidelis, ndlr), et dans le cas le biancazzurro numéro un lié aux litiges personnels récemment reçu. Une annonce qui suscite certainement la perplexité dans l’environnement andrien, en attendant de comprendre quel sera l’avenir du club, qui quant à lui sur le plan sportif a du mal à éviter la moquerie supplémentaire de la relégation à l’excellence.

Ci-dessous le communiqué de presse officiel de Fidelis Andria:

L’assemblée extraordinaire des membres du “United for Fidelis” s’est terminée juste après 20 heures hier soir, seuls trois des six membres de la société qui contrôle le SSD Fidelis Andria 2018 en plus du directeur financier Pietro Lamorte et du directeur du club Michele Lopetuso.

Pietro Lamorte a informé le président Aldo Roselli, le vice-Giuseppe Catapano et son partenaire Vincenzo Pastore de la nécessité de liquidités supplémentaires pour terminer la saison en cours en raison des événements bien connus qui ont entraîné une baisse des revenus du box-office qui couvre à peine les coûts. les matches à domicile, pour la question du stade et les coûts extraordinaires qui en découlent, et pour un ensemble de parrainages inférieurs aux prévisions initiales les plus prudentes.

Les trois membres présents ont réitéré leur volonté de maintenir pour leur part les engagements économiques pris jusqu’à la fin de la saison. Dans l’intervalle, l’assemblée a également décidé d’ouvrir de nouveaux membres qui pourraient rejoindre le SSD Fidelis Andria 2018 également pour couvrir le désengagement des trois membres absents.

Suite aux protestations, notamment à titre personnel, reçues lors de la course de dimanche dernier, le président Aldo Roselli, a officialisé sa démission en tant que président de Fidelis Andria et du CA des États-Unis pour Fidelis, dont il a également démissionné. un signe de solidarité, le vice-président Pietro Lamorte, déterminant ainsi la déchéance du même conseil d’administration, qui a vu la présence du troisième directeur Marco Di Vincenzo.

L’invitation à se retirer de ce qui a été communiqué est venue immédiatement de la réunion et le président Roselli a réservé la décision finale au plus tôt 48 heures au moins. Au cours de la réunion, cependant, des remerciements ont été reçus pour ce qui a été fait jusqu’à présent envers les actionnaires Pomo, Di Bari et Zagaria et le directeur sortant Marco Di Vincenzo.