Le principal problème d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison dévoilé

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a certainement beaucoup de problèmes dans son assiette pour le moment, mais il est clair s’il espère sauver son emploi, alors il a un problème principal à résoudre.

La légendaire équipe norvégienne a semblé horriblement à court de créativité tout au long de la saison et il semble que les statistiques le confirment.

United a eu une campagne plutôt incohérente jusqu’à présent et même si cela a dû en grande partie avoir une jeune équipe et des blessures aux joueurs majeurs, cela est en partie dû à la façon dont ils ont été édentés devant le but.

Solskjaer a même été accusé de ne pas avoir entraîné ses joueurs dans les bases de l’attaque, certains fans affirmant qu’il n’y avait pas de schémas de jeu évidents.

C’est certainement loin des premiers jours de son règne lorsque les Red Devils ont emporté les équipes avec leur magnifique jeu d’attaque.

Sur les 98 équipes des cinq premières ligues européennes, Manchester United se classe 21e en termes de chances créées et 58e en termes de qualité par chance créée.

Le 21e des chances créées n’est pas terrible mais certainement, la qualité des chances n’est nulle part assez bonne et cela explique pourquoi peu de buts ont été marqués en dehors de leurs principaux attaquants.

