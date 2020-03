Le prix de Paul Pogba a été réduit par Manchester United, selon un rapport

Vous pouvez mettre le football sur la glace mais il n’y a pas d’arrêt au moulin à rumeurs Paul Pogba et The Sun a un nouveau scoop pour nous aujourd’hui.

Selon le point de vente, Manchester United est déterminé à vendre le Français quoi qu’il arrive et a réduit son prix demandé pour le joueur à 100 millions de livres sterling, soit une réduction de 80 millions de livres.

“Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, veut forger une nouvelle ère et, bien qu’il ne critique pas publiquement Pogba, ne veut pas d’ego”, déclare le journaliste Neil Custis. “Des offres d’environ 100 millions de livres sterling permettraient à United d’agir rapidement pour conclure un accord avec un joueur dont le contrat est en vigueur l’été prochain.”

Le problème avec le rapport est que les chiffres ne correspondent pas tout à fait. Il a été largement rapporté que le prix demandé à l’origine par United se situait davantage aux alentours de 150 millions de livres sterling et non de 180 livres sterling comme le prétend le rapport.

Le fait demeure que même si United a abaissé son prix demandé à 100 millions de livres, cela laisse au club au moins 15 millions de livres de moins que l’évaluation de marché de 27 ans de 85 millions de livres et le chiffre le plus élevé que n’importe quel club ait été. déclaré prêt à payer.

Et comme indiqué ici récemment, les revendications salariales “ vertigineuses ” de Pogba – 360 000 £ par semaine – constitueraient un autre obstacle à la conclusion d’un accord avec de nombreux clubs, y compris la Juventus, les premiers annoncés dans la poursuite pour signer le Français.

L’aspect le plus intéressant du rapport du Sun est donc l’affirmation que Solskjaer veut se débarrasser de Pogba.

Cela va à l’encontre de rapports tels que celui de The Athletic récemment, qui affirmait que «les relations sont bonnes entre le manager et le joueur de United».

Il est bien sûr possible que le soutien constant du manager à Pogba ne soit que pour l’apparence et pour maintenir la valeur marchande du joueur, et qu’il puisse secrètement vouloir se débarrasser du milieu de terrain franc-tireur, du cirque qui l’entoure et en particulier de son franc-parler. l’agent Mino Raiola, qui a publiquement insulté et ridiculisé le club.

L’ancien entraîneur José Mourinho a qualifié Pogba de «virus» au sein du club.

Et le joueur lui-même était clairement soit en train de narguer United ou d’exercer un mauvais jugement en se rendant sur les réseaux sociaux avec un maillot de la Juventus hier, affirmant que cela soutenait son compatriote Blaise Matuidi et d’autres en Italie.

“Je sais que les coquins parleront du maillot de la Juventus” Je soutiens juste mes amis … c’est tout, rien de plus “”, a-t-il déclaré sur Instagram.

