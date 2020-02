Le prix de vente de Paul Pogba réduit par Man United – mais à quoi?

Paul Pogba semble maintenant presque certain de quitter Manchester United cet été, car de nombreux rapports affirment que le joueur et le club en ont assez.

Les médias italiens et anglais rapportent maintenant que United a donné son feu vert à un transfert et a baissé le prix demandé pour le Français.

Là où la presse des deux pays diffère – dans une large mesure – c’est en ce qui concerne ce prix demandé.

Le Sun prétend que les Red Devils réduisent de 30 millions de livres sterling leur prix demandé initial de 180 millions de livres sterling, ce qui conduit à un «prix d’offre spéciale» de 150 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, Tuttosport et Calciomercato signalent que le prix demandé à l’origine par United se situait entre 110 et 117 millions de livres sterling, qu’ils sont maintenant prêts à réduire de 75 à 84 millions de livres sterling.

Avec le prix annoncé par le soleil du double de celui de Tuttosport et Calciomercato, il est clair que quelqu’un a tort. Et la logique voudrait que les Italiens soient plus proches que le Soleil de la véritable valeur marchande du joueur, étant donné ses problèmes de blessures, sa forme erratique et son éthique de travail douteuse.

C’est une situation compliquée. Les Reds tentent de reconstruire une équipe capable de défier la Premier League et perdraient un joueur de classe mondiale s’ils venaient à vendre le joueur de 26 ans. Et alors qu’il ne restera plus qu’un an sur le contrat du Français en juin, United a la possibilité de le prolonger d’une année supplémentaire.

D’un autre côté, le joueur et l’agent ont constamment agité pour un mouvement et de curieux retards dans la récupération du joueur d’une blessure à la cheville – combinés à une absence physique d’Old Trafford et des camps d’entraînement de United – ont posé de sérieux points d’interrogation sur son engagement à jouer. pour le club.

Ole Gunnar Solskjaer est resté publiquement extrêmement positif sur la personnalité et l’attitude de Pogba et sur leurs relations les uns avec les autres. Cependant, les mots du manager semblent être les seuls à sortir d’Old Trafford qui ont encore quelque chose de positif à dire sur l’avenir du joueur en tant que joueur de Manchester United.