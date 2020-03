Le prix demandé de Jadon Sancho fixé par le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a fixé son prix demandé pour l’ailier Jadon Sancho, selon AS.com.

Les fans de Manchester United sont devenus prudemment optimistes quant à la possibilité de conclure un accord pour le joueur de 19 ans après que le Telegraph a annoncé que des conditions personnelles, y compris un salaire de 200 000 £ par semaine, étaient “ convenues ”, étaient “ simples ” et que le Red Les démons «menaient la course» pour le signer.

L’Anglais aurait également «adoré l’idée» d’un déménagement à Old Trafford et il a même été affirmé que la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine pourrait ne pas être nécessaire pour que les Reds obtiennent leur homme.

Mais tout en traitant avec le joueur s’avère simple, traiter avec son club peut être plus compliqué.

AS rapporte que la Bundesliga a fixé un prix minimum “ pour commencer à écouter les offres pour sa jeune star ” de 140 millions d’euros (121 millions de livres sterling), soit 32 millions de plus que les frais de transfert record de 89,3 millions de livres sterling versés par Paul Pogba aux États-Unis. en 2016.

Tout type de guerre d’enchères avec d’autres prétendants verrait ce chiffre augmenter encore plus, avec la complication supplémentaire de Manchester City ayant la première option pour racheter son ancien joueur en faisant correspondre l’enchère la plus élevée.

Et, comme le souligne The Telegraph, “sa valeur pourrait augmenter cet été alors qu’il devrait jouer pour Gareth Southgate aux Championnats d’Europe après avoir fait irruption dans l’équipe d’Angleterre et avoir réalisé 11 sélections en un peu plus d’un an”.

Avec deux ans et demi restant sur le contrat de Sancho, il y a peu de chances que la résolution de Dortmund soit testée et il s’agira donc très certainement de «mettre en place ou de fermer» quand il s’agira de répondre à leur prix demandé.

Avec le vice-président exécutif Ed Woodward qui aurait aimé Sancho, il est possible que les Red Devils cassent la banque pour l’amener à Old Trafford, mais c’est néanmoins un prix de départ édifiant pour un adolescent sans aucune expérience dans aucun des pays du monde. trois premières ligues.

