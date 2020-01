Le procès Deschamps contre Cantona est prévu pour février

La plainte en diffamation de Didier Deschamps contre l’ancien footballeur français Éric Cantona sera jugé le 28 février à Paris après avoir prétendument traité l’entraîneur de la France de raciste.

30/01/2020 à 18:44

CET

Sport.es

L’ancien joueur de Manchester United a critiqué dans une interview pour ‘The Guardian’ le fait de ne pas convoquer Karim Benzema et Hatem Ben Arfa pour l’Euro 2016, faisant allusion à des motivations non sportives. “Deschamps a un nom de famille très français. Il est peut-être le seul en France à avoir un nom de famille authentiquement français. Personne dans votre famille n’a côtoyé personne. Comme les mormons aux États-Unis “, a-t-il dit.

“Ce qui est clair, c’est que Benzema et Ben Arfa sont les deux meilleurs joueurs français et ne seront pas en Eurocup. Et il est clair que Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Par conséquent, le débat est ouvert“at-il ajouté.

L’entraîneur français a intenté un procès contre Cantona pour ses déclarations et, comme l’a confirmé ‘Le Parisen’, l’audience aura lieu le 28 février au tribunal de grande instance de Paris.