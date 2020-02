Le procès Mestalla de Rodrigo devant un Celta avec urgence

Valence prend le siège de la Ligue des champions contre un Celta qui veut descendre. A priori, c’est l’essentiel qui sera résolu aujourd’hui. Mais il y a bien plus. Démarrage par le deuxième procès du ché colosseum Rodrigo Moreno. L’attaquant valencien, qui était déjà aux portes de la signature de l’Atlético en été, n’a pas finalisé sa signature pour le Barça de Setién Dans ce marché d’hiver. Mestalla dira le sien et rendra une décision sur la façon dont «l’affaire» de son joueur vedette a été avec l’équipe de Blaugrana.

01/02/2020 à 08:19

CET

Andrés Fernández

La réunion de plusieurs «ex» sur le green sera une autre grande attraction de la rencontre. Maxi Gomez et Wass sera mesurée à celui qui était son équipe, tandis que Santi Mina, en plus de Murillo, laissez le fief de la chauve-souris vêtu de bleu clair. De plus, sur les bancs seront deux techniciens avec un passé taché de blaugrana car ils sont Albert Celades et Oscar Garcia Junyent.

Si l’équipe Turia répète le triomphe sur le Barça le dernier jour, accompagné de résultats favorables pour leurs intérêts dans la Real Sociedad et l’Atlético, la quatrième place pourrait être la leur. L’injection d’estime de soi qui a signifié, non sans souffrance, atteindre cette semaine les quarts de finale de la Copa del Rey sera également présente. Celades vous pouvez compter à nouveau Dani Parejo et la dernière signature de Valence, le côté est également entré dans l’appel Alessandro Florenzi.

Urgences vigoureuses

Le Celtic, plongé dans une profonde crise de résultats qui l’a mis pleinement dans la zone de relégation, cherchera à retrouver la victoire deux mois plus tard. Le “pardon & rdquor; de la concurrence Iago Aspas, qui a vu le cinquième jaune contre Eibar, vous permettra de profiter du duel entre Moaña et son ancien partenaire d’attaque Maxi Gomez. Oscar médite pour donner une continuité à l’équipe qui s’est formée devant l’équipe blindée avec le doute du retour de Hugo Mallo et les débuts croates Bradaric. Attaquant russe Smolov Il est également entré dans l’appel.

Onces possibles

Valence: Jaume Doménech; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Coquelin, Parejo, Ferran; Rodrigo, Maxi Gomez.

Celtique: Ruben blanc; Kevin Vázquez, Murillo, Araujo, Olaza; Bradaric, Okay Yokuslu; Santi Mina, Rafinha, Pione Sisto; Iago Aspas.

Arbitre: González Fuertes (C. Asturiano)

Stade: Mestalla (21h00).