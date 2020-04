“Le prochain voyage que je veux faire? Rome pour la finale de la Coupe d’Italie”

Le technicien du Juventus, Maurizio Sarri, était l’invité de l’émission “At Home with Juve”, diffusée directement depuis les chaînes officielles de la Juventus et Facebook de Facebook et YouTube. En plus du technicien toscan et des deux présentateurs Claudio Zuliani et Enrico Zambruno, l’autre invité était l’écrivain Sandro Veronesi. Voici un extrait.

“… puis une ville européenne, cela signifiera aller de l’avant en Ligue des champions”

Comment les paroles de Veronesi vous affectent-elles il y a quelques années?

Sarri: “J’étais dans la dernière année d’Empoli, lire ces mots d’un auteur que j’avais beaucoup lu m’a rendu si heureux. Cela me rappelait un dîner que j’avais eu quelques semaines avant d’avoir eu avec Gianni Mura. Avoir un dîner avec lui était fort, m’en souvenir me fait encore plus impression “.

Veronesi: “Sarri était l’homme du moment et Empoli était l’équipe de l’année. Il aurait pu être mon ami, je l’ai ressenti comme une occasion manquée pour une déclaration correcte qu’il avait eue en tant qu’entraîneur. J’aurais aimé avoir ce dîner parce que je sais qu’il lit beaucoup. J’ai appelé la Gazzetta et j’ai demandé si je pouvais faire ça. Quand vous faites quelque chose, vous pensez toujours qu’un entraîneur ne le lira pas mais j’espérais qu’il le lirait “.

La superstition de Sarri

«Nous sommes tellement liés aux épisodes et aux choses que les autres doivent faire que l’esprit d’un entraîneur devient toujours superstitieux. Je pourrais raconter de nombreux épisodes: quand j’étais en Excellence, j’avais la fixation de toujours mettre la voiture au même endroit, les garçons l’avaient remarqué et de temps en temps ils y mettaient la voiture exprès. Une fois que j’ai donné trois minutes à un gars pour le déplacer, j’ai mis le premier et je l’ai déplacé … le match s’est terminé 2-0 pour nous. ”

Les années Sarri à Figline

«Tout est arrivé. Le bar était l’heure de s’amuser, de profaner tout et tout le monde. Sting vit à Figline depuis quelques années: je me souviens qu’une fois Dustin Hoffman passé devant le bar, on plaisantait parce qu’on pensait que ce n’était pas lui, on a dit ‘Dustin’ et il s’est rapproché! C’était vraiment lui, l’invité de Sting. ”

Pourquoi Sarri lit-il autant?

“Mon professeur d’italien m’a inculqué l’idée de lire. Une fois que j’ai essayé de lire tous les Ulysse de James Joyce, j’ai aussi grandi avec Bukowski. “

Monsieur, le premier endroit prévu comme un voyage que vous aimeriez visiter quand vous le pouvez?

«Rome pour la finale de la Coupe d’Italie. Et puis une ville européenne parce que cela signifie aller de l’avant en Ligue des champions “.

Que regardez-vous?

“J’ai couvert quelques matchs pour me faire une idée plus détachée. En ce moment, nous devons penser que nous jouerons en été, c’est donc le bon moment pour se déconnecter. Je pense que nous allons faire quatorze mois consécutifs. Je regarde l’AC Milan de Sacchi et je me rends compte qu’ils avaient vingt ans d’avance. Et puis j’ai lu beaucoup d’histoires de détective. ”

Sarri dans la cuisine?

“Je suis pauvre. Dernièrement, quelque chose me vient, peut-être un peu plus que le premier. “

Monsieur, avez-vous déjà pleuré?

«Pour les déceptions, car j’ai peu gagné à ces niveaux. Jamais en public mais de temps en temps quand on rentre à la maison, je pense que c’est naturel pour la passion et pas un signe de faiblesse mais de force … à partir de là on trouve des motivations “.

Veronesi à Sarri

«Monsieur, je me sens protégé avec Emre Can sur le territoire italien, peut-être que nous en parlerons une autre fois. Mais il me semble presque une personne qui quitte le vide en partant. Y a-t-il des relations humaines dans le football ou est-ce difficile dans les catégories supérieures? ».

Sarri répond à Veronesi

“La torsion change beaucoup, cela prend un peu plus de temps. J’avais une relation conflictuelle avec les vestiaires de Chelsea, mais quand j’ai dit que j’allais partir, j’ai pleuré et beaucoup pleuraient. Je ne suis pas si tape dans le dos, je parle beaucoup de ce qu’ils font de mal et moins que de ce qui est bon. Je pense que l’impact affecte beaucoup, mais ensuite ils apprennent à vous apprécier pour qui vous êtes. Les relations les plus durables sont avec les garçons que je n’ai pas beaucoup joué, donc je pense qu’une fois qu’ils absorbent le personnage, ils reconnaissent quelque chose “.

Vos anciens joueurs vous appellent pour des conseils paternels?

“Aussi. Ceux qui envisagent d’arrêter de fumer me demandent des conseils de formation. Quelqu’un me demande si un an peut venir sur mon personnel. Quelqu’un pour des raisons personnelles parce qu’il avait des problèmes avec sa femme et ses enfants. Lorsque la relation commence, vous pouvez parler de tout. ”

Monsieur, tout le monde en cette période a apprécié quelque chose de vieux. Vous?

«Surtout musicalement. Il y a quelques années, lorsque j’étais avec mon fils et mes amis, j’ai trouvé la musique embarrassante. Et je demandais de mettre quelque chose dans les années soixante. Mais maintenant ils sont les premiers à mettre cette musique, c’est une bonne revanche. J’ai vu un beau film, ‘Fever at 90’ que je recommande à tout le monde car on comprend la passion du football. ”

Qu’est-ce qui vous a frappé dans votre aventure avec la Juve?

“Il y a deux choses qui m’ont frappé: l’amour et la haine. Nous sommes entourés d’amour dans toutes les villes où nous allons, mais aussi de haine. Nous sommes les «préférés» des arbitres, mais regardez les chiffres et ils parlent clairement, ils sont impressionnants. J’ai été hué à Naples, les fans de la Fiorentina ont insulté ma mère à Turin. Cela vous fait comprendre qu’il y a de la haine pour cette entreprise et cela vous amène à tomber amoureux de votre réalité. ”

Monsieur, avez-vous quelque chose à regretter à propos de l’Angleterre?

“On a peut-être le sentiment que les jeunes peuvent avoir plus d’opportunités. Je n’y habiterais jamais parce que je suis attaché à ma terre. Quant au football, le Premier ministre manque un peu, car il règne une bonne ambiance autour des équipes. En un an, je n’ai jamais entendu de chœur contre mais seulement de grands encouragements pour l’équipe locale “.