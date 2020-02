Le procureur de l’affaire Osasuna affirme que «l’argent a disparu»

Le procureur de l’affaire Osasuna a déclaré que lors du procès développé ces dernières semaines ont été “prouvé “les faits imputés aux onze accusés et a confirmé leurs demandes de prison pour eux, ajoutant que “l’argent d’Osasuna a disparu et ne pouvait être justifié, il a été parfaitement distrait”.

24/02/2020

Loi du 25/02/2020 à 10h08

Europa Press

La représentante du ministère public a déclaré dans la présentation de son rapport de conclusions du procès que lLes accusés et l’ancien directeur du club “ont fait disparaître l’argent du club et de faux documents ont été établis” pour justifier cette disparition.

Le procureur a déclaré que “L’argent d’Osasuna a quitté les comptes du club et on ne sait pas à quoi il était destiné”sauf une partie qui, comme il l’a fait valoir, a été utilisée pour payer les joueurs de Betis pour prédéterminer le résultat de deux matches (Betis-Valladolid et Osasuna-Betis lors de la saison 2013-2014) et de rembourser un prêt consenti par un beau-frère de l’ancien réalisateur José Manuel Purroy.

Par conséquent, le procureur maintient contre les anciens directeurs et l’ancien directeur d’Osasuna la accusation de détournement, de mensonge documentaire et de corruption sportive. Ainsi, il demande l’ancien président Miguel Archanco et l’ancien directeur Jesús Peralta 12 ans et 5 mois de prison, les anciens directeurs Juan Pascual et Sancho Bandrés 11 ans et 9 mois, et l’ancien directeur Ángel Vizcay 5 ans et 11 mois. Dans le cas de Vizcay, il a réduit sa demande de prison initiale de 14 ans et 4 mois en appliquant les aveux et la collaboration atténuants, comme il l’a annoncé la semaine dernière.

D’un autre côté, accuse l’ancien directeur de la Fondation Osasuna Diego Maquirriain pour corruption sportive et les anciens joueurs du Betis Antonio Amaya, Xavi Torres et Jordi Figueras, pour lesquels il demande deux ans de prison. Enfin, il demande un an et six mois de prison pour les agents immobiliers Cristina Valencia et Albert Nolla pour faux documentaire.

Le procureur a déclaré que “l’argent d’Osasuna a disparu et qu’il faut être justifié”. “Où les managers et où le manager ont utilisé l’argent? Cet argent a disparu et ne pouvait être justifié, il a été parfaitement distrait”, a-t-il souligné, soulignant que “des remboursements ont été effectués sur les comptes courants du club, l’argent a été utilisé sur la petite caisse du club et même le prêt privé que le beau-frère de Purroy a accordé pour un montant de 600 000 euros a été supprimé. “

Le représentant du Bureau du Procureur a assuré que “La responsabilité pénale” des faits incombe aux anciens directeurs et à l’ancien accusé, qui “étaient les personnes chargées de la gestion du patrimoine social du club”.

“DOCUMENTS FABRIQUÉS POUR LA MANIPULATION DES COMPTES”

Selon le procureur, “des documents commerciaux ont été établis pour effectuer des manipulations de comptes”. “L’argent d’Osasuna est sorti des comptes du club et on ne sait pas à quoi il était destiné. Nous ne savons pas quels besoins spécifiques du club ont été couverts par cet argent. “ il a dit.

Dans le cas de Flefield, il a considéré qu’il est “évident et notoire” que les factures et le contrat “sont faux” et “ont été préparés spécifiquement pour justifier les sorties d’argent”.. “Personne ne connaissait ces factures jusqu’à ce qu’elles soient scannées le 20 août 2014 et que le contrat soit établi sur l’ordinateur de Vizcay le 22 août. L’apparition de ces documents est par magie”, a-t-il expliqué.

Selon le procureur, “la paternité du contrat Flefield vient de Vizcay et la question est de savoir qui a pu falsifier la signature d’Archanco sur lui”, puisque lorsque le document Archanco a été préparé, il n’était plus dans le club. “Nous ne savons pas qui a pu imiter sa signature”, a-t-il déclaré.

En revanche, il n’a pas validé d’autres arguments avancés par l’accusé pour justifier la sortie de fonds. Comme ça Il a dit que réclamer le paiement de primes aux joueurs d’Osasuna ne fonctionne pas car “ces bonus sont parfaitement comptabilisés dans le club”.

Il a également déclaré que Les joueurs Roberto Torres et Oriol Riera ont nié au procès avoir reçu en espèces certaines avances de leur dossier. Il a rappelé que les joueurs ont reconnu avoir demandé des avances, mais ont indiqué qu’ils avaient été facturés par virement bancaire. De même, le procureur a affirmé que l’argument selon lequel de l’argent a été utilisé pour payer un transfert à l’Université du Chili est «une preuve orpheline».

VIZCAY A AGI DES “ORDONNANCES D’EXÉCUTION”

En revanche, lors de sa présentation, le procureur a évoqué le rôle des Ángel Vizcay pour affirmer qu ‘”il avait des responsabilités exécutives par délégation et par mandat du Conseil d’Administration, toujours selon les ordres du Conseil d’Administration, en particulier du président Archanco. “

En outre, le procureur a assuré que “la déclaration de Vizcay a été essentielle” pour cette affaire. “Sans la déclaration de Vizcay devant la Ligue et sans la collaboration dans la procédure pénale, nous n’aurions pas pu connaître tous les faits, nous n’aurions pas pu formuler une accusation aussi grave ni accuser autant de personnes “, at-il expliqué.

Le procureur a souligné que Vizcay a rapporté des montants économiques ou des réunions, a reconnu des faits et fourni des numéros de téléphone, une confession qui “a abouti à sa déclaration en plénière – du procès – lorsqu’il a pratiquement maintenu sa version des faits “.

Face à cela, il a souligné que les autres accusés “n’ont pas collaboré avec la justice” et a affecté le fait qu’ils ont refusé de répondre au procès à toutes les parties impliquées dans l’affaire. Par conséquent, il a considéré que ses témoignages étaient “partiels, préparés et dépourvus de toute valeur probante”.

“AMAÑO PARFAITEMENT ORCHESTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION”

Dans le cas du matchmaking présumé, le procureur a cité Betis-Valladolid, dans lequel elle considère qu’Osasuna a payé des joueurs Betis pour avoir battu Valladolid, et Osasuna-Betis, dans lequel elle considère qu’Osasuna a payé parce que le Betis se laissera gagner. Selon le procureur, pour le premier match, 400 000 euros ont été convenus et pour le second, 250 000 euros, le tout dans le but d’éviter la descente d’Osasuna vers la deuxième division.

Le représentant du Bureau du Procureur a affirmé que c’était “une taille parfaitement orchestrée par le conseil d’administration d’Osasuna” Avec la connaissance du gestionnaire d’alors. “Les paiements ont répondu à une étude détaillée sur la façon d’augmenter les chances de permanence d’Osasuna”, a-t-il déclaré.

Il a affirmé, citant la déclaration de Vizcay, que c’est Jesus Peralta qui a contacté les joueurs Betis et à son tour a souligné que les joueurs accusés ont pu concrétiser l’accord parce qu’ils avaient “des ancêtres et de l’influence dans les vestiaires”.

Le représentant du ministère public a souligné que la législation qui poursuit ces faits “ne fait pas de différence entre perdre, tirer ou gagner” et a indiqué que “le législateur aurait pu limiter” l’acte criminel uniquement pour payer pour perdre ou égaliser, et “ne l’a pas fait délibérément, les comportements qui cherchent à prédéterminer un concours sont punis”.

En ce qui concerne d’autres dommages possibles, le procureur a affirmé qu ‘”il n’a pas été possible de prouver” qu’il y a eu des dommages lors de la saison 2012/13 ou qu’une égalité a été convenue entre Espanyol et Osasuna en 2013/14.