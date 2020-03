Le procureur suisse sanctionne son procureur général pour l’affaire de la FIFA

La Autorité de surveillance du Parquet suisse (AS-MPC) a sanctionné chef du parquet de ce pays, Michael Lauber, avec une réduction de 8% de leur salaire pendant un an. L’AS-MPC a décidé d’appliquer cette peine à Lauber pour avoir prétendument ont “menti” et “entravé” l’enquête disciplinaire qu’ils ont menée pour analyser leur travail sur la question de la FIFA.

04/03/2020 à 19:40

CET

Alex Carazo

Comme il l’explique la déclaration, “à plusieurs reprises Michael Lauber n’a pas dit la vérité, a injustement violé le code de conduite d’un procureur et entravé l’enquête”. Il convient de rappeler que les responsables de l’affaire de corruption de la FIFA ont exclu Lauber d’enquêter sur cet organe pour ses contacts avec son président, Gianni Infantino.

Déclaration déclare que le chef de l’accusation a menti sur ses rencontres avec Infantino au milieu de l’enquête: “Il n’a pas dit la vérité délibérément et avec connaissance.” L’AS-MPC a décidé de commencer à recueillir plus d’informations à ce sujet après la révélation de Football Leaks en 2018 que les premières rencontres entre Infantino et Lauber avaient eu lieu en 2016. Ainsi, selon cette publication, le chef du parquet aurait caché les réunions, puisqu’il ne les a pas consignées dans sa déclaration.

Michael Lauber, en tant que procureur général de la Suisse, a été l’un de ceux qui ont dirigé les descentes de police zurichoises contre des responsables de la FIFA à l’Hôtel Baur au Lac en 2015, qui a été le début de la découverte du pire scandale de corruption de l’histoire de la plus haute instance de football du monde.